Dựng quán tẩm quất, thư giãn để mở tụ điểm mại dâm

Hà Nam:

Thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, mới đây Công an huyện Thanh Liêm đã đột kích bắt quả tang và phá tụ điểm mại dâm trá hình, núp bóng dưới danh nghĩa quán tẩm quất, thư giãn.

Theo đó, vào đêm ngày 26/12, Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Thanh Liêm phối hợp với Công an xã Liêm Phong, ập vào bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại quán tẩm quất, thư giãn Chân Tình tại thôn Hoàng Xá, xã Liêm Phong (huyện Thanh Liêm) do Lại Văn Điền (SN 1972), trú ở thôn Bằng Khê, xã Liêm chung (thành phố Phủ Lý) làm chủ.

Đối tượng Lại Văn Điền tại cơ quan Công an (ảnh: Công an Hà Nam)

Tại cơ quan Công an, Lại Văn Điền khai nhận, do hám lời, tránh sự nghi ngờ của cơ quan chức năng, đối tượng đã thuê địa điểm ở thôn Hoàng Xá, xã Liêm Phong để kinh doanh tẩm quất, thư giãn trá hình và thuê nhân viên phục vụ với mục đích tổ chức bán dâm.

Đối tượng đã thuê nhà tại thôn Hoàng Xá, xã Liêm Phong và tìm gái bán dâm từ các tỉnh về hoạt động với danh nghĩa tẩm quất, thư giãn nhưng thực chất là hoạt động mại dâm. Khi có khách vào mua dâm, Điền thu của khách 200 nghìn đồng/ lượt, chia cho gái bán dâm theo tỷ lệ 50/50.

Hiện cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng trước pháp luật.

Đức Văn