Dùng ma túy, bị đuổi, nam thanh niên rút súng bắn 2 người

Đồng Nai:

Ngày 7/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã tạm giữ 4 đối tượng Lâm, Huy, Quân và Sang (đều ngụ TP Biên Hòa) tham gia vụ truy sát bằng súng tự chế tại khu vực cầu Hóa An (xã Hóa An, TP Biên Hòa).

Theo cơ quan điều tra, 4 đối tượng trên đã cùng với Nguyễn Hoàng Phong (31 tuổi, tên gọi khác là Xí Gà Ri, ngụ phường Tân Tiến, TP Biên Hòa) dùng súng tự chế truy sát, bắn vào lưng khiến Trần Văn Lực (26 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng, thuê trọ tại xã Hóa An, TP Biên Hòa) và Nguyễn Hoàng Đức Thanh (31 tuổi, ngụ thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) phải nhập viện cấp cứu. Hiện đối tượng Phong đã bỏ trốn và cơ quan công an đang tiếp tục truy bắt đối tượng chủ mưu này.

Theo thông tin ban đầu, Lực thuê phòng trọ tại khu Lò Lu, xã Hóa An, TP Biên Hòa để ở. Khoảng 18h ngày 5/5, Lực đi chơi nhưng không khóa cửa phòng. Đến 23h cùng ngày, khi trở về, Lực thấy Phong cùng 3 người khác đang sử dụng ma túy đá trong phòng trọ nên đuổi những người này đi. Lúc này, Phong chửi và đe dọa sẽ quay lại đánh Lực rồi bỏ đi.

Đến 1h ngày 6/5, do lo sợ nên Lực đi bộ ra chợ Hóa An và điện thoại cho bạn là Thanh đến đón. Khi Lực vừa lên xe của bạn thì Phong cùng 6 đối tượng đi trên 4 xe máy (chưa rõ biển số) đuổi theo. Đến giữa cầu Hóa An, nhóm của Phong dùng súng tự chế bắn đạn bi bắn 3 phát, trong đó có 2 viên đạn trúng vào lưng Lực và 1 viên đạn trúng lưng Thanh. Lúc này, Thanh tiếp tục điều khiển xe chở Lực chạy thoát và đến Công an xã Hóa An trình báo, sau đó đến bệnh viện cấp cứu.

Hiện các ngành chức năng tỉnh Đồng Nai đang tổ chức xác minh truy bắt Nguyễn Hoàng Phong và đồng bọn còn lại để xử lý.

Vĩnh Thủy