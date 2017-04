Đột nhập tiệm vàng trộm đồ trang sức trị giá 700 triệu đồng

Hà Tĩnh:

Theo tài liệu điều tra, khoảng 0h ngày 24/6, Vượng đột nhập tầng 3 của tiệm vàng Nga Báu đóng trại Trung tâm thương mại thị xã Hồng Lĩnh, mở cửa đi vào trong lấy 4 dây chuyền vàng, 9 vòng kiềng, 38 vòng tay , 13 chiếc nhẫn, 25 chiếc hoa tai... đều bằng vàng. Tổng giá trị tài sản khoảng 700 triệu đồng.

Gây án xong, Vượng mang tất cả số tài sản trên đem về nhà tại TP Vinh (Nghệ An) cất giấu, chờ thời cơ tiêu thụ.

Đối tượng Vượng cùng tang vật

Nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hồng Lĩnh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, tiến hành các biện pháp điều tra.

Đến ngày 29/4, Công an TX. Hồng Lĩnh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh phối hợp với chính quyền xã Hưng Chính, TP Vinh (Nghệ An) tiến hành khám xét và thu giữ tại nhà đối tượng Dương Văn Vượng số lượng lớn đồ trang sức bằng vàng.

Tại cơ quan điều tra, Vượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Được biết, Dương Văn Vượng đã có 6 tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản.

Liên quan đến vụ trộm trên, Cơ quan CSĐT Công an TX Hồng Lĩnh còn triệu tập anh trai của Vượng để làm rõ hành vi liên quan.

Hiện Công an TX Hồng Lĩnh đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tiến Hiệp