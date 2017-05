Doanh nghiệp vỡ nợ 50 tỉ đồng, gọi điện cầu cứu công an

Gia Lai:

Trước đó vào ngày 9/4 bà Ngô Thị Đào (57 tuổi, trú thôn Vườn Ươm, xã Ia Glai, huyện Chư Sê, Gia Lai) chủ doanh nghiệp tư nhân Sáu Đào đã tuyên bố vỡ nợ lên tới hơn 50 tỉ đồng. Vì không đủ khả năng trả nên bà Đào đã bỏ trốn khỏi địa phương, và để lại bức “tâm thư” dặn dò chồng con đừng tìm.

Người dân vây doanh nghiệp Sáu Đào đòi nợ

Ngày 2/5 ông Nguyễn Đức Phi – Chủ tịch UBND xã Ia Glai cho biết bà Đào đã chủ động gọi điện cho lực lượng công an thông báo sẽ ra trình diện, đồng thời nhờ lực lượng công an bảo vệ mình tránh các chủ nợ kích động. Vì lực lượng mỏng nên UBND xã đã hướng dẫn bà Đào ra công an huyện Chư Sê để trình diện.

Ông Phi cũng cho biết, từ khi bà Đào đi đã có hơn 120 hộ dân đến trình báo về số nợ mà Doanh nghiệp Sáu Đào đã nợ. Không chỉ vậy, doanh nghiệp còn nợ các ngân hàng với số nợ lên tới hàng chục tỉ.

Phạm Hoàng