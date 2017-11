Chủ tịch xã kể lại phút giây bị trưởng công an rút súng bắn

Khu vực được cho là xảy ra nổ súng khiến Chủ tịch UBND xã Nghi Quang bị thương.

Trần tình của Chủ tịch xã

Hai ngày sau khi xảy ra sự việc, hiện tại ông Nguyễn Đình Thanh - Chủ tịch UBDN xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc, Nghệ An cũng đã ổn định sức khỏe. Sáng ngày 11/11, trao đổi với phóng viên, ông Thanh cho biết, mình đã về nhà và đến cơ quan làm việc.

“Hôm nay là thứ 7, nhưng có cuộc họp ở xã nên tôi vẫn đi làm bình thường. Trưa và tối tôi mới đến bệnh viện để tiêm theo sự chỉ dẫn của bác sỹ. Ngày 9 và 10/11 tôi dù ở viện nhưng vẫn chỉ đạo anh em ở nhà làm việc bình thường, mọi hoạt động tại UBND xã vẫn ổn định. Sự việc đáng tiếc xảy ra cũng chỉ vì anh Thấu có uống quá chén nên không làm chủ được bản thân”, ông Nguyễn Đình Thanh cho biết.

Nhớ lại phút giây mình bị Trưởng công an xã bắn, ông Thanh cho biết: Thời điểm đó, anh ấy đến trụ sở trong tình trạng đã uống rượu. Thấy anh ấy cầm súng nên mọi người sợ bỏ chạy. Là Chủ tịch UBND xã, cùng là người mà anh Thấu “nể” nhất ở cơ quan này nên tôi đến để can ngăn, nào ngờ anh ấy lại nổ súng. Có nhiều phát súng nổ nhưng tôi bị trúng 4 viên đạn găm vào vai. Khi tới bệnh viện các bác sĩ đã phẫu thuật lấy ra. Cá nhân tôi và anh Thấu không có mâu thuẫn gì. Trái ngược lại, anh Thấu và tôi khá thân nhau, anh ấy cũng rất nể và nghe lời khuyên của tôi. Trong công việc, hai chúng tôi phối hợp với nhau rất tốt”.

Thông cáo báo chí của công an huyện Nghi Lộc về vụ việc trưởng công an xã Nghi Quang nổ súng.

“Sau khi sự việc xảy ra có nhiều luồng thông tin, lời đồn cho rằng tôi và anh Thấu có mâu thuẫn cá nhân. Rồi nào là nội bộ mất đoàn kết … nhưng đó chỉ là những tin đồn thất thiệt nhằm hạ uy tín của cán bộ. Bản thân anh Thấu là người có năng lực, nghiệp vụ tốt. Từ khi anh ấy giữ chức vụ trưởng công an xã đã giúp tình hình an ninh trật tự trên địa bàn ổn định, đưa xã Nghi Quang trở thành một trong những điểm sáng về ổn định an ninh trật tự trên địa bàn huyện nói riêng và tỉnh nói chung. Những cống hiến, thành tích của anh ấy cũng đã được chính quyền, nhân dân ghi nhận”, ông Thanh cho biết thêm.

Trưởng công an từng bị kết án 12 tháng tù treo?

Khi nói về nghi vấn ông Nguyễn Ngọc Thấu từng bị tuyên án 12 tháng tù treo về tội “Gây rối trật tự công cộng”, ông Thanh cho biết thời điểm đó cá nhân ông không nắm rõ. Ông Nguyễn Đình Tiến - Bí thư Đảng ủy xã Nghi Quang cho biết, cá nhân ông không nắm rõ sự việc trên, tuy nhiên cũng có nghe nói về sự việc này.

Bà Phạm Thị Chín vợ ông Nguyễn Ngọc Thấu cho biết thời điểm năm 1998, gia đình bà có ki ốt bán hàng tạp hóa ở gần Đài tưởng niệm liệt sĩ UBND xã Nghi Quang. Lúc đó nhiều đôi nam nữ có hay lên đây vì thấy sự việc “chướng mắt” nên cá nhân ông Thấu khá bức xúc.

“Hôm đó anh ấy đang uống rượu với người bạn thì nghe bên xã có cuộc họp vậy là anh sang để phát biểu quan điểm của mình về vấn đề nhiều đôi nam nữ thường đến Đài tưởng niệm liệt sĩ để vui chơi, đây nơi linh thiêng làm như thế rất phản cảm. Lúc đó anh ấy cũng không biết đó là cuộc họp gì nên gây mất trật tự”, bà Chín cho biết.

Mấy ngày qua, UBND xã Nghi Quang xôn xao việc ông Chủ tịch UBND xã bị trưởng công an bắn.

Theo lời bà Chín, ngày thường ông Thấu rất hiền lành và không có mâu thuẫn gì với ai. Đặc biệt, đối với ông Nguyễn Đình Thanh thì lại càng không có mâu thuẫn, hai người rất tốt với nhau. Năm 2004, ông Thấu là cán bộ xóm, rồi là công an thường trực, cho đến khi được bổ nhiệm là trưởng công an xã.

Trao đổi với phóng viên ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc cho biết, hiện ông vẫn chưa nhận được thông tin về việc ông Thấu từng bị kết án về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Ông Dũng cho biết: “Tôi có thấy báo chí đưa tin. Tôi cũng chưa nhận được thông tin chính thức nào. Hiện tại sự việc đang được công an huyện tiếp tục điều tra làm rõ. Tuy nhiên, việc đó cũng đã diễn ra từ năm 1998 đến nay đã 19 năm rồi. Nếu đúng như thế UBND huyện sẽ cho rà soát lại quy trình tuyển dụng bổ nhiệm”.

Được biết, ông Nguyễn Đình Thấu sinh ra tại xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc, bố là thương binh. Lớn lên ông đi bộ đội, sau đó học thêm nghề sửa chữa điện tử và về quê lập gia đình với bà Phạm Thị Chín. Từ năm 2004, ông tham gia công tác xóm, rồi làm công an viên, công an thường trực xã và được bổ nhiệm chức vụ trưởng công an xã vào năm 2011 đến nay.

Ông Thấu - Trưởng công an xã Nghi Quang trong lúc say rượu đã dùng súng bắn đạn cao su bắn trúng người Chủ tịch UBND xã này.

Như Dân trí đã thông tin trước đó, vào khoảng 15h15’ ngày 9/11, Công an huyện Nghi Lộc nhận được tin báo với nội dung: “Tại xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc có tiếng súng nổ làm ông Nguyễn Đình Thanh - Chủ tịch UBND xã bị thương”.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Lộc đã lập tức có mặt tại hiện trường phối hợp đưa đồng chí Thanh đến BVĐK tỉnh Nghệ An kiểm tra vết thương, đồng thời tổ chức các hoạt động điều tra theo quy định.

Quá trình điều tra xác định: Sau khi uống rượu buổi trưa, ông Nguyễn Ngọc Thấu - Trưởng công an xã Nghi Quang đã sử dụng công cụ hỗ trợ (súng bắn đạn cao su) được trang cấp trước đó, gây nổ khiến ông Nguyễn Đình Thanh - Chủ tịch UBND xã bị thương. Hiện tại Công an huyện Nghi Lộc đã thu giữ khẩu súng bắn đạn cao su, đồng thời đưa ông Nguyễn Ngọc Thấu về trụ sở công an huyện Nghi Lộc để điều tra theo quy định của pháp luật.

Hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Lộc tiếp tục làm rõ.

Duy Tình