Cả nhà lao vào đánh chém hai vợ chồng hàng xóm như côn đồ

Thanh Hóa:

Ngày 24/7, ông Lê Hồng Lan, Chủ tịch UBND xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ xô xát đánh nhau do tranh chấp cây xanh khiến 2 vợ chồng ông Đỗ Viết Ba (SN 1963) và bà Dương Thị Tốt (SN 1962, thôn Nam Bằng 1, xã Thiệu Hợp) phải nhập viện cấp cứu.

Vụ án có tính chất nghiêm trọng nên xã đã gửi toàn bộ hồ sơ về Công an huyện thụ lý, điều tra theo thẩm quyền”.

Những hình ảnh hai vợ chồng ông Ba bị hành hung được người dân quay clip lại

Trao đổi với PV tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực, ông Ba vẫn chưa hết bàng hoàng. Ông cho biết, cả 8 người gia đình ông Đỗ Hữu Lan (hàng xóm) gồm con trai, con gái, con dâu đều lao vào hành hung, chém vợ chồng ông đến bất tỉnh.

Theo ông Ba, nguyên nhân bắt nguồn từ việc gia đình nhà ông có trồng cây hoa sữa và cây trứng cá trên đất công cộng để lấy bóng mát. Tuy nhiên, vào 16h ngày 13/7, người nhà ông Lan bất ngờ ra chặt cây hoa sữa, bà Tốt ra can ngăn thì xảy ra xô xát.

Lời qua tiếng lại, người nhà ông Lan xông vào đánh bà Tốt ngã lăn tại chỗ. Thấy vợ bị đánh, ông Ba chạy ra cũng bị nhóm người trong gia đình ông Lan xông vào dùng dao, xẻng, xà beng đánh chém tới tấp.

Ông Ba đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực

Bà Dương Thị Tốt cũng cho hay: “Lúc đánh vợ chồng tôi, ông Lan còn hô lên là “bay cứ chém chết đi, tau đi tù cho” rồi bây giờ ông ấy còn phao tin là có cháu rể làm công an tỉnh nên chả sợ gì. Vợ ông ta còn nói “Mạng người cùng lắm có 200 triệu thôi”. Hôm đó, không có bà con hàng xóm thì vợ chồng tôi bị đánh chết rồi”.

Ghi nhận tại bệnh viện, ông Đỗ Viết Ba và Dương Thị Tốt bị nhiều vết thương ở đầu, tay, bầm tím nhiều chỗ trên cơ thể, ông Ba gãy tay phải.

Vợ ông Ba là bà Tốt cũng đang điều trị tại bệnh viện Hợp Lực

Về vấn đề trên, Chủ tịch UBND xã Thiệu Hợp cũng cho hay: “Ông Ba trồng cây xanh đó trên đất công và là để lấy bóng mát thôi. Nhưng ý gia đình ông Đỗ Hữu Lan nói cứ nằm ở trước ngõ là ông ấy có quyền đốn. Chính vì thế, hai bên có hiềm khích từ vài ba năm trước”.

“Thực thế, vợ chồng ông Ba hiền lành, yếu. Ông Ba làm nghề bốc thuốc đông y. Còn nhà ông Lan rất đông gồm con cái, dâu rể tập trung đánh rất là tàn bạo. Sau sự việc đó Công an xã đến can ngăn, họ còn hành hung cả công an xã” – ông Lan thông tin.

Theo Thượng tá Lê Hồng Quang, Trưởng Công an huyện Thiệu Hóa thì hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ. “Hiện người bị thương đang nằm viện điều trị, sau này giám định thương tích ở mức độ như thế nào thì mới xử lý được”.

“Thực ra thương tích không ảnh hưởng tính mạng, chỉ là rách da và khâu. Đây là do mâu thuẫn xích mích hai gia đình, chứ hậu quả không có gì lớn đâu” - ông Quang cho biết thêm.

Bình Minh