Bị camera ghi hình, tên cướp sa lưới sau 15 phút gây án

Ngày 8/11, Công an phường 21, quận Bình Thạnh, TPHCM cho biết đang hoàn tất hồ sơ để chuyển giao nghi can Đặng Quốc Vương (25 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM) cho Công an quận Bình Thạnh để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Trước đó khoảng 21h30 tối 6/11, Vương vào đổ xăng tại cây xăng số 19 đường Điện Biên Phủ (phường 21, quận Bình Thạnh, TPHCM).

Nghi can Đặng Quốc Vương

Lúc này, Vương thấy chiếc ô tô 16 chỗ cũng tấp vào đổ xăng, lợi dụng hành khách trên xe không đóng cửa, Vương áp sát giật túi xách của người phụ nữ rồi lái xe máy bỏ chạy.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an phường 21, quận Bình Thạnh đã có mặt tại hiện trường và tiến hành trích xuất camera của cây xăng để nhận dạng đối tượng.

Khoảng 15 phút sau, các chiến sĩ Công an phường 21 phát hiện một thanh niên đang ở bên trong con hẻm 294 Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường 21, quận Bình Thạnh) với đặc điểm nhận dạng gần giống tên cướp bị camera ghi hình nên mời về trụ sở.

Tang vật công an thu hồi được

Tại cơ quan công an, trước các bằng chứng rõ ràng, đối tượng Vương đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.​

Công an đã tiến hành thu hồi tang vật trong vụ cướp là chiếc giỏ xách bên trong có 2 điện thoại di động, 9 triệu đồng tiền mặt, nhiều trang sức bằng vàng và sổ tiết kiệm trị giá 210 triệu đồng.

