Bắt thanh niên dùng clip “tươi mát” để... tống tình, tống tiền!

Bình Định:

Ngày 8/8, cơ quan Công an thị xã An Nhơn (Bình Định) cho biết, cơ quan này đã bắt khẩn cấp đối tượng Lê Chánh Thanh Tùng (20 tuổi, trú phường Bình Định, thị xã An Nhơn, Bình Định) về hành vi đe dọa, cưỡng đoạt tình lẫn tài sản.

Đối tượng Tùng bị bắt (ảnh Cơ quan chức năng cung cấp)

Theo điều tra ban đầu, thời gian gần đây, Tùng lập trang website đăng thông tin tuyển nhân viên tiếp thị với mức lương cao 7 triệu đồng/3 ngày. Theo đó, nội dung tuyển dụng yêu cầu đối tượng được ưu tiên là các cô gái trẻ, đẹp để phục vụ tại nhà hàng sang trọng.

Qua đó, Tùng đã dụ dỗ một số cô gái bằng cách yêu cầu quay clip khỏa thân gửi cho mình rồi sẽ giới thiệu việc làm.

Bằng cái "bẫy" này, Tùng đã thu hút được những cô gái muốn công việc nhẹ lại lương cao, nên các nạn nhân đã cả tin, quay clip khỏa thân gửi cho Tùng. Thế nhưng, sau khi nhận được clip, Tùng gọi từng người đến khách sạn ở thị xã An Nhơn và "trở mặt" ép các cô gái quan hệ. Nếu nạn nhân nào không đồng ý, Tùng sẽ tung clip lên mạng. Ngoài ra, Tùng còn yêu cầu nạn nhân đưa thêm 20 triệu đồng để tiêu xài.

Với thủ đoạn này, Tùng đã đưa một số cô gái từ Quy Nhơn, đưa vào khách sạn để quan hệ, chiếm đoạt tiền, điện thoại di động.

Sau khi nhận tin báo của các nạn nhân, ngày 6/8, Công an TP Quy Nhơn đã phối hợp với Công an thị xã An Nhơn bắt đối tượng này. Tại cơ quan điều tra, Tùng khai nhận toàn bộ hành vi trên.

Doãn Công