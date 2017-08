Bắt 18 đối tượng đang say sưa đánh bạc tại chòi canh hồ nuôi cá

Hà Tĩnh:

Theo phản ánh từ quần chúng nhân dân, tại khu nuôi cá của một hộ dân ở khối phố 3, phường Thạch Quý (TP Hà Tĩnh) có hiện tượng tụ tập nhiều người để đánh bạc ăn tiền.

Các đối tượng liên quan đến vụ đánh bạc bị công an bắt giữ.

Lực lượng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an thành phố Hà Tĩnh đã xác minh nguồn tin và cử trinh sát trực tiếp nắm bắt tình hình.

Vị trí các đối tượng tụ tập đánh bạc là chòi canh của một hộ nuôi cá, xung quanh là đồng không vắng vẻ, chủ hồ lại nuôi thêm chó và rào thép gai bảo vệ. Khả năng tiếp cận hết sức khó khăn.

Chiều 8/8, lực lượng CSHS Công an Thành phố bằng các biện pháp nghiệp vụ đã tiếp cận hồ cá và bất ngờ ập vào chòi canh bắt quả tang 18 con bạc đang say sưa sát phạt nhau.

Trên chiếu bạc, lực lượng chức năng thu giữ 75 triệu đồng, 01 bộ bát đĩa, 04 con vị và 01 bộ dụng cụ cắt vị.

Các đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ tại hiện trường.

Tại cơ quan điều tra, chủ sới là Nguyễn Văn Quốc (SN 1996) khai nhận, để thực hiện hành vi phạm tội, Quốc đã liên hệ qua số điện thoại riêng và rủ các con bạc đến hồ nuôi cá của anh Nguyễn Trường Hà (SN 1969) để đánh xóc đĩa.

Quốc cam kết với con bạc là luôn an toàn, đồng thời Quốc còn cử người cảnh giới để con bạc yên tâm. Trước khi vào chơi Quốc thu “tiền hồ” mỗi người 500.000đ. Khi đang say sưa sát phạt, chủ sới và con bạc bị lực lượng công an ập vào bắt quả tang.

Được biết, chủ sới bạc thường xuyên di chuyển và thay đổi địa điểm chơi. Theo tài liệu cơ quan điều tra, các đối tượng này đã có nhiều tiền án, tiền sự, nằm trong băng ổ nhóm và có sử dụng ma túy.

Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng trước pháp luật.

Tiến Hiệp