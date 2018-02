Bà chủ “làng biệt thự vườn dầu khí” thoát án

Ngày 3/2, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã ra quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can Trần Thị Quy (sinh năm 1946 ngụ quận Gò Vấp) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và trốn thuế.

Bà Quy thoát án hình sự

Theo nội dung vụ án, cuối năm 2001 đầu năm 2002, công ty Thăm dò và khai thác dầu khí (công ty PVEP) có chủ trương tìm mua đất để làm khu nhà ở cho cán bộ công ty.

Thông qua quan hệ quen biết với 1 lãnh đạo Tổng cục dầu khí Việt Nam, Quy đã giới thiệu cho lãnh đạo PVEP khu đất 20ha tại Phước Long (quận 9, TPHCM) và thỏa thuận để công ty Song Đạt (do Quy làm giám đốc) làm dự án Làng biệt thự vườn dầu khí. Qua đó, Quy nhận đặt cọc 273,2 lượng vàng SJC.

Tuy nhiên, đến ngày 19/3/2002, ban giám đốc và công đoàn PVEP quyết định không tham gia dự án, những người đã tham gia đăng ký nộp tiền cọc nếu có mong muốn thì tiếp tục tham gia.

Ông Nguyễn Quốc Quân, Đinh Văn Dĩnh, Hoàng Bá Cường là cán bộ PVEP đứng ra thay mặt người góp vốn làm đầu mối chịu trách nhiệm tiếp tục triển khai dự án, theo đuổi với tư cách cá nhân và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ban đại diện và công ty Song Đạt đã ký nhiều hợp đồng với người góp vốn đầu tư dự án. Đến ngày bị bắt, Quy đã ký 224 hợp đồng và nhận gần 109 tỉ đồng của các thành viên góp vốn.

Sau khi nhận tiền, vàng, Quy đã làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và phiếu chi tiền nhằm nâng khống tiền lập quỹ đất dự án nhiều hơn thực tế hơn 23 tỉ đồng, dùng đất của dự án, trong đó có những nền đất thuộc nguồn vốn của nhà đầu tư làm tài sản thế chấp vay tiền của ngân hàng Agribank Phước Kiểng (Nhà Bè).

Hiện dư nợ của công ty Song Đạt với ngân hàng này hơn 40 tỉ đồng, công ty Song Đạt không có khả năng trả nợ. Mặc dù không đủ nền đất đã ký hợp đồng với nhà đầu tư nhưng Quy vẫn tự ý bán 8 nền đất nên thiếu 16 nền đất của 45 người.

Trong quá trình thực hiện dự án, Quy đã sử dụng tiền của nhà đầu tư vào mục đích cá nhân gây hậu quả là không còn tiền để thực hiện dự án, chiếm đoạt của 45 người bị hại gần 63 tỉ đồng.

Cũng trong thời gian này, công ty Song Đạt do Quy làm giám đốc đã không ghi chép sổ kế toán các khoản thu liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp, không xuất hóa đơn dịch vụ, trốn 5,6 tỉ đồng tiền thuế.

Tại phiên tòa ngày 7/6/2017, Quy khai rằng, thực tế số tiền mà bị cáo chi cho dự án là 160 tỉ đồng. Lý giải về số tiền đã chi nhiều hơn so với số tiền mà các thành viên đã góp vốn, bị cáo Quy cho rằng, tổng diện tích đất Công ty Song Đạt và những thành viên góp vốn thỏa thuận mua làm dự án là 15ha. Nhưng trên thực tế công ty Song Đạt đã mua gần 23ha, đã được phê duyệt dự án với diện tích hơn 18ha. Và tiến độ dự án được công ty Song Đạt đã thực hiện trên 80%. Do đó, ngoài số tiền mà các thành viên góp vốn, bản thân bị cáo Quy cũng đã sử dụng tài sản của gia đình bị cáo đầu tư vào dự án là 51 tỉ đồng.

Sau phần xét hỏi nhận thấy nhiều tình tiết chưa được làm rõ nên HĐXX quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Sau khi tiến hành điều tra bổ sung, cơ quan điều tra Bộ Công an xác định, bà Trần Thị Quy đã cam kết trả lại vàng cho người góp vốn, giải quyết dứt điểm những vấn đề còn lại của dự án. Vì vậy, Cơ quan An ninh điều tra quyết định đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ bị can.

Xuân Duy