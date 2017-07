Mỗi ngày, Sabeco chi hơn 4 tỷ đồng cho quảng cáo, tiếp thị

Bia Sài Gòn, một trong những nhãn hiệu chủ lực của Sabeco.

Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, mã chứng khoán: SAB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2017 cho thấy, trong kỳ vừa rồi, “ông lớn” ngành bia đạt mức doanh thu lên tới 8.307 tỷ đồng, tăng hơn 9% so cùng kỳ.

Tuy nhiên, giá vốn hàng bán lại tăng mạnh tới 17,6% và chiếm hơn 77% doanh thu thuần; do đó, lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý II của Sabeco chỉ đạt 1.887,2 tỷ đồng, giảm 12,4% so với kết quả cùng kỳ năm ngoái.

Tổng kết lại hoạt động sản xuất kinh doanh quý II, Sabeco ghi nhận mức lãi trước thuế 1.534,6 tỷ đồng, giảm 12,7%. Lãi ròng hợp nhất đạt 1.237 tỷ đồng, bằng 88% cùng kỳ 2016.

Lũy kế 6 tháng, Sabeco lãi trước thuế 2.983 tỷ đồng (giảm nhẹ so cùng kỳ) và lãi sau thuế 2.425 tỷ đồng (tăng so cùng kỳ do khoản chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại tăng).

Đáng chú ý, trong nửa đầu năm nay, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp của Sabeco đều tăng đáng kể so với 6 tháng đầu năm 2016. Cụ thể, chi phí bán hàng tăng gần gấp rưỡi lên 1.502,5 tỷ đồng, trong đó, riêng chi phí quảng cáo, tiếp thị, hỗ trợ đã lên tới 790,3 tỷ đồng, tăng gần 73% so cùng kỳ năm trước (tương ứng, mỗi ngày chi khoảng 4,4 tỷ đồng). Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng thêm 60% lên 347,9 tỷ đồng.

Mức lợi nhuận đạt được trong 6 tháng đầu năm đã đưa khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Sabeco thời điểm 30/6/2017 tăng lên mức 6.089,8 tỷ đồng so với con số 3.852,9 tỷ đồng hồi đầu năm.

Mới đây, Sabeco công bố tài liệu họp đại hội đồng cổ đông bất thường, trong đó, HĐQT công ty dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án chia cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ 35% (cao hơn tỷ lệ chia cổ tức năm 2016 là 30%), tương ứng 2.244 tỷ đồng.

Theo ghi nhận tại báo cáo tài chính, thời điểm 30/6/2017, Sabeco có 5.091,8 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền (tăng gần gấp rưỡi so với đầu năm), trong đó, doanh nghiệp này đang gửi ngân hàng 1.049,4 tỷ đồng.

Hiện tại, cổ phiếu SAB của Sabeco là một trong những cổ phiếu đắt đỏ nhất trên thị trường với thị giá lên tới 235.500 đồng/cổ phiếu, tăng hơn 13% so với thời điểm 1 tháng trước và tăng hơn 81% so với hồi mới niêm yết. Vốn hóa của Sabeco rất lớn, đạt 151.022 tỷ đồng.

Tuy nhiên, khối lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng lại rất ít, cơ cấu cổ đông cô đặc với 89,59% vốn điều lệ đang thuộc về Bộ Công Thương.

Tại phiên họp báo thường kỳ diễn ra hồi trung tuần tháng 7, ông Bùi Trường Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ, Bộ Công Thương cho biết, đã có phương án thoái vốn tại Sabeco với hình thức thoái vốn là cho đấu thầu rộng rãi. Phương án thoái vốn tại Sabeco được trình ngay trong tháng 7 này.

Bích Diệp