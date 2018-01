Hãng xe Triều Tiên ra mắt ô tô con thế hệ mới tương tự xe Nhật, Mỹ

Không miêu tả nhiều chi tiết chiếc xe nhưng theo Nkeconwatch - chuyên trang phân tích về Triều Tiên, các thông số chiếc xe đều được đề cập một cách sơ lược.

Trong phần giới thiệu thương hiệu ô tô này, xe mới của Triều Tiên được cho là tiêu thụ ít nhiên liệu, có điều hòa không khí và cửa sổ trời. Nhà sản xuất xe của Triều Tiên bên cạnh sản xuất xe du lịch 4 chỗ, trên 5 chỗ còn sản xuất xe bus, xe tải nhỏ.

Xe Naenara gồm các phiên bản xe sedan và Crossover và một số xe bus, xe tải hạng nhẹ

Công ty sản xuất xe mang thương hiệu Naenara chính là Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Triều Tiên. Việc ra mắt một thương hiệu xe dân sự đã được đơn vị này chuẩn bị từ khá lâu (từ năm 2012).

Trước đó, tháng 11/2017, ông Kim Jong-un - nhà lãnh đạo của Triều Tiên đã tới thăm một nhà máy xe tải và kêu gọi xây dựng ngành công nghiệp ô tô Triều Tiên sánh ngang tầm thế giới. Nhà máy mà ông này đến thăm là Nhà máy 16/3 chuyên chế tạo các xe tải cỡ lớn tại Triều Tiên.

Việc xe du lịch Triều Tiên công bố ra thị trường gây chú ý dư luận bởi Triều Tiên đang trong hoàn cảnh bị cấm vận. Trong khi đó, sản xuất và lắp ráp ô tô liên quan đến hệ thống dây truyền và đặc biệt là giao thoa các ngành công nghiệp, cơ khí và điện tử cần độ chính xác cao nên cần lượng vốn và chuyển giao kỹ thuật công nghệ rất lớn mà một nước bị cấm vận tưởng chừng khó tiếp cận được.

Xe Pyeonghwa từng được đăng ký tại Việt Nam (biển đăng ký xe là biển cũ của TP.HCM)

Việc ra mắt dòng xe du lịch mới này gây chú ý thêm tại Việt Nam bởi trước đó đã có xuất hiện một số xe sản xuất từ Triều Tiên đeo biển Việt Nam chạy trên đường.

Vào năm 2013, tại Việt Nam từng xuất hiện mẫu xe Pyeonghwa do Chongpung JVC sản xuất và được đăng ký biển số 57 (biển số của TP.HCM cũ), đây là đơn vị sản xuất xe du lịch duy nhất mà Triều Tiên hợp tác đưa ra thị trường. Pyeonghwa là sản phẩm liên doanh của công ty Triều Tiên với một doanh nghiệp Hàn Quốc nhằm cung cấp cho người dân Triều Tiên, nhưng do giá đắt vượt so với khả năng của người Triều Tiên nên lượng tiêu thụ không nhiều.

Nhà máy của Pyeonghwa nằm ở Nampo, một thành phố cảng của Triều Tiên; dù được thiết kế với công suất thiết kết khoảng 10.000 xe/năm nhưng lượng lắp ráp bán ra chỉ vài trăm chiếc, đến năm 2003 là 314 chiếc và năm 2005 là gần 400 chiếc.

Nguyễn Tuyền