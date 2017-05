Sáng mai, nam sinh Quảng Trị dự thi khoa học quốc tế tại Mỹ được phỏng vấn visa lần 3

Em Phạm Huy (học sinh lớp 11, trường THPT thị xã Quảng Trị) vui mừng thông báo: “Nếu em qua được cuộc phỏng vấn tới đây, Đại sứ quán Mỹ sẽ tạo mọi điều kiện để làm visa cho em ngay trong ngày và nếu mọi việc suôn sẻ thì tối mai em sẽ lên máy bay sang Mỹ dự thi cùng các bạn”.

Đam mê sáng tạo từ nhỏ, cùng với tấm lòng chia sẻ những khó khăn của người khuyết tật trên mảnh đất chịu ảnh hưởng nặng nề của chiến tranh, em Phạm Huy đã chế tạo “Cánh tay robot dành cho người khuyết tật”, với mong muốn giúp họ cầm nắm được các đồ vật khi cánh tay đã không còn.

Sản phẩm "Cánh tay robot" của Huy là một trong 5 dự án giành giải Nhất tại cuộc thi Khoa học kỹ thuật Quốc gia, khu vực phía Bắc do Bộ GD-ĐT tổ chức tại tỉnh Phú Thọ vào đầu tháng 3.

Đặc biệt, em đã lọt vào danh sách những tác giả được Bộ GD-ĐT cử sang tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế (Intel ISE) 2017 tại California, Mỹ.

Tuy nhiên, khi cuộc thi đã đến rất gần, Huy và người thầy hướng dẫn mình lại gặp trở ngại khi bị phía đại sứ quán Mỹ 2 lần từ chối cấp visa. Câu chuyện em Huy không được cấp visa đăng tải trên các phương tiện thông tin đã khiến nhiều người đồng cảm và bày tỏ tiếc nuối khi cơ hội dự thi quốc tế của em có thể không trở thành hiện thực.

Nam sinh lớp 11 chế tạo cánh tay robot dành cho người khuyết tật

Huy chỉnh sửa các thông số cho sản phẩm Cánh tay robot cho người khuyết tật

Sáng 12/5, khi trò chuyện với chúng tôi, cô giáo Phạm Thị Thảo, Phó Hiệu trưởng trường THPT thị xã Quảng Trị - nơi Huy theo học cho biết: “Sau khi giành được giải quán quân cuộc thi KHKT Quốc gia và được Bộ GD-ĐT cử đi tham gia cuộc thi Quốc tế, em Huy luôn cố gắng để hoàn thiện đề tài của mình. Bởi đây là cơ hội thi tài hiếm có và em mong muốn sản phẩm “Cánh tay robot” được nhiều người biết và đưa vào ứng dụng rộng rãi trong thực tiễn. Sản phẩm sẽ giúp ích phần nào cho những người không may bị mất đi cánh tay. Vì sản phẩm này mà Huy đã nhiều đêm mất ăn mất ngủ, có khi gục trên lớp vì kiệt sức”.

Còn thầy Lê Công Long, giáo viên hướng dẫn em Huy cho biết, khi Bộ GD-ĐT thông báo em được đại diện Việt Nam để cùng với nhóm tác giả xuất sắc đi dự thi Quốc tế tại Mỹ, em đã rất nỗ lực để hoàn thiện sản phẩm. Nhiều đêm hai thầy trò nghiên cứu, làm việc đến khuya, hoàn thiện chính xác từng chi tiết cho sản phẩm. Huy rất kỳ vọng ở sản phẩm của mình.

Sản phẩm này được thiết kế điều khiển bằng chân

Gặp chúng tôi tại nhà, Huy vẫn mày mò với sản phẩm của mình, em dự định xếp lại mọi thứ để tập trung hoàn thành chương trình học. Bởi, những ngày tháng tập trung hoàn thiện sản phẩm dự thi, em được nhà trường tạo điều kiện tạm ngừng học, giáo viên sẽ dạy lại kiến thức và giúp em ôn thi học kỳ 2 sau khi dự thi xong. Nhà trường đã linh động để huy tự học ở nhà, giáo viên gửi bài học và hỗ trợ em qua mạng Internet.

Huy cho biết, từ năm lớp 8, em đã ấp ủ ý tưởng làm một cánh tay hỗ trợ người khuyết tật.

Ý tưởng thiết kế cánh tay robot được điều khiển từ bộ cảm ứng lắp đặt ở giày và cổ chân người khuyết tật. 4 ngón chân điều khiển 4 nút ở đầu mũi giày, tương ứng với cử động co duỗi 5 ngón tay. Cảm ứng chuyển động và cảm ứng nghiêng lắp ở cổ chân điều khiển cánh tay co duỗi, xoay các hướng. Sản phẩm có thể thiết kế cho người mất hoàn toàn hay một phần cánh tay. Huy cho hay, toàn bộ kiến thức lập trình và thiết kế phần cứng đều do em tự học trên mạng.

Năm lớp 10, sản phẩm đầu tay của Huy ra đời, dự cuộc thi của cộng đồng thiết kế trên mạng Internet và giành giải khuyến khích. Một năm sau, em cải tiến sản phẩm, trình bày ý tưởng với nhà trường và dự các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, cấp quốc gia.

Huy giới thiệu sản phẩm cuối cùng này có 31 cử chỉ độc lập, được in bằng máy 3D với vật liệu nhựa PLA thay cho nhựa mica như sản phẩm đầu tay. Cánh tay có thể cầm nắm được vật nhẹ như thìa nhôm, ly nước, nâng tạ co duỗi nặng 2 kg, xách được vật nặng 11 kg. Quá trình hoàn thiện sản phẩm, Huy nhờ một người khuyết tật sử dụng thử và nhận được đánh giá tích cực.

Sản phẩm được ứng dụng sẽ giúp ích cho nhiều người khuyết tật

“Việc làm cánh tay hỗ trợ cho người khuyết tật có nhiều trên thế giới, nhưng hỗ trợ cho người mất đi hoàn toàn cánh tay thì chưa có nhiều, nhất là ở Việt Nam. Cánh tay này em sẽ tiếp tục hoàn thiện, có giá thành sản phẩm rất rẻ chỉ 2,8 triệu đồng, hy vọng được ứng dụng trong cuộc sống, giúp đỡ nhiều người khuyết tật”, Huy chia sẻ.

Đăng Đức