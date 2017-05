Địa phương kiến nghị Bộ GD sớm công bố phần mềm chấm thi

Làm việc với đoàn công tác kiểm tra, ông Lê Quang Trung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết năm nay tỉnh có hơn 9.705 học sinh dự thi, thành lập 23 điểm thi với 416 phòng thi, có 902 giáo viên tham gia công tác coi thi.

Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia 2017 tại Vĩnh Long do Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga chủ trì

Theo bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Vĩnh Long cũng thông tin thêm, trong số thí sinh thi của tỉnh, có 28.165 thí sinh đăng ký nguyện vọng vào các trường ĐH, CĐ. Dựa trên đề thi minh họa trước đây của Bộ GD-ĐT, tỉnh đã tổ chức ra đề kiểm tra học kỳ 2 bám sát theo hướng đổi mới về cấu trúc, yêu cầu kiến thức, kỹ năng…

Bà Quyên Thanh kiến nghị rằng: “Theo chỉ đạo, phải sử dụng phần mềm chấm bài trắc nghiệm thống nhất trong cả nước nhưng hiện nay Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng vẫn chưa triển khai tập huấn. Do đó, đề nghị sớm triển khai phần mềm chấm để các cán bộ chấm có thời gian dùng thử, phát hiện lỗi, có đủ thời gian điều chỉnh trước khi chấm chính thức.

Giám đốc Sở GD-ĐT Vĩnh Long Nguyễn Thị Quyên Thanh nêu kiến nghị với đoàn kiểm tra

Bên cạnh đó, cấu hình và hệ điều hành máy tính dùng để chấm như thế nào cũng chưa được công bố, đề nghị công bố sớm để triển khai”.

Cần tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm để người có trách nhiệm triển khai phần mềm giải đáp trực tiếp những trường hợp mà cán bộ sử dụng còn thắc mắc trong sử dụng phần mềm.

Bà Quyên cũng đề xuất cải tiến phần mềm theo hướng dễ sử dụng, nhiều tiện ích, đảm bảo chấm chính xác 100%.

Tương tự, ông Trần Thanh Liêm, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Tháp cũng chia sẻ rằng hiện tại chưa có mẫu phiếu trả lời trắc nghiệm nên gặp khó khăn trong việc cho học sinh làm quen với mẫu mới. Ngoài ra, ông Liêm cũng nhận định rằng, công tác sao in đề thi năm nay sẽ phức tạp hơn bởi số mã đề nhiều hơn,số lượng in nhiều hơn và dự kiến công việc hội đồng sao in sẽ nhiều hơn.

Ông Liêm kiến nghị, Bộ sớm cho Sở GD biết khoảng thời gian nhận đề thi để dự kiến nhân sự cũng như máy móc thiết bị phục vụ đảm bảo in sao đề thi kịp tiến độ thời gian.

Trao đổi với lãnh đạo của hai tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp, Thứ trưởng Bùi Văn Ga nhấn mạnh năm nay, vai trò trong kỳ thi THPT quốc gia của các địa phương sẽ khác đi theo đó phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trong kỳ thi này.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga trao đổi những vấn đề mà lãnh đạo các địa phương quan tâm liên quan đến kỳ thi THPT quốc gia

Bộ yêu cầu rất cao về tính khách quan, đảm bảo công bằng nên lưu ý các tỉnh phải đảm bảo tất cả các điều kiện cần thiết việc tổ chức kỳ thi, ở cơ sở vật chất và con người. Chỉ cần sai sót một khâu sẽ khiến kỳ thi ảnh hưởng.

Cũng theo ông Bùi Văn Ga, chiều ngày 14/5 Bộ sẽ công bố đề thi tham khảo cuối cùng (hoàn toàn y như đề thi thật về cấu trúc), các trường có thể dựa vào đề thi tham khảo để tổ chức ôn tập cho học sinh. Bộ không khuyến khích tổ chức thi thử vì có thể gây tâm lý hoang mang cho học sinh. Các Sở cũng có thể dựa vào đây để tính toán về văn phòng phẩm, máy móc, con người… cho phù hợp.

Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho biết cuối tháng 5 Bộ sẽ hoàn chỉnh phần mềm chấm thi và xét tuyển ĐH để cung cấp cho các Sở.

Lê Phương