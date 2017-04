Đà Nẵng: Có thí sinh đăng ký đến ...20 nguyện vọng

Cụ thể như các trường THPT Phan Châu Trinh, THPT Hòa Vang, THPT Quang Trung, THPT Ông Ích Khiêm, mỗi trường có từ 1 - 2 thí sinh đăng ký 20 nguyện vọng xét tuyển ĐH, CĐ. Tuy nhiên, nhìn chung theo bảng thống kê số liệu nguyện vọng thí sinh đăng ký phổ biến vẫn nằm trong số từ 1 - 4 nguyện vọng/thí sinh.

Thống kê số lượng hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi THPT quốc gia trên địa bàn thành phố theo môn thi cho thấy, tỷ lệ thí sinh đăng ký dự thi (ĐKDT) cả hai tổ hợp môn Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội khá cao: 1.188 trong tổng số 10.766 hồ sơ thí sinh ĐKDT. Có 5.932 hồ sơ thí sinh chỉ ĐKDT tổ hợp môn Khoa học tự nhiên và 4.872 hồ sơ ĐKDT tổ hợp môn Khoa học xã hội.

So với các năm trước, số lượng thí sinh ĐKDT các môn xã hội như Lịch sử, Địa lý rất ít, thì năm nay, số lượng thí sinh ĐKDT tổ hợp môn Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân) lại khá cao. Cụ thể như THPT Phan Châu Trinh năm trước chỉ có khoảng vài chục học sinh ĐKDT môn Lịch sử, thì năm nay có hơn 280 học sinh ĐKDT tổ hợp môn Khoa học xã hội.

Theo ông Trần Văn Quang - Hiệu trưởng trường THPT Phan Châu Trinh (Đà Nẵng), thí sinh chọn thi tổ hợp môn Khoa học xã hội cao là do khi thi THPT quốc gia, trước hết, học sinh phải đạt mục tiêu đỗ tốt nghiệp trước. Do đó, các em chọn thi tổ hợp môn Khoa học xã hội thì dễ tránh điểm “liệt” hơn là các môn Khoa học tự nhiên phải tính toán nhiều mới ra được đáp án. Cũng do đó mà có nhiều thí sinh chọn thi cả hai tổ hợp môn cho “chắc ăn”.

Theo quy định, đến hết ngày 20/4 là hạn chót cho thí sinh nộp hồ sơ ĐKDT THPT quốc gia 2017.

Khánh Hiền