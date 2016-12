Thủ tướng yêu cầu đánh giá thẳng thắn vụ Formosa, Trịnh Xuân Thanh

Sáng 28/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khai mạc Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương – phiên họp sau cùng của năm 2016.

Thủ tướng nhấn mạnh, đây là cuộc họp hết sức quan trọng để cả nước cùng thảo luận phân tích, làm rõ và thống nhất nhận định, phân tích về tình hình năm 2016, cả những thành tích đạt được cũng như hạn chế yếu kém và hướng đến việc thực hiện nhiệm vụ năm 2017.

Người đứng đầu chính phủ khái quát, 2016 đất nước đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, cả ở trong và ngoài nước. . Trong nước, đây là một năm thiên tai liên tục, vô cùng khắc nghiệt diễn ra trên diện rộng.

“Hiện tại, khi chúng ta đang ngồi đây, bão lũ vẫn đang tiếp tục đe doạ các tỉnh miền Trung, nhiều con sông nước đã vượt báo động 3, đồng bào đang rất lo lắng, mệt mỏi” – Thủ tướng nói.

Từ bên ngoài, tình hình quốc tế phức tạp với xu hướng bảo hộ thương mại diễn ra khắp nơi, tình hình Biển Đông cũng khó lường.

Trong khi đó, trong nước, Thủ tướng đề cập thẳng tình trạng quản trị yếu kém, trì chệ đang bộc lộ, khối DNNN làm ăn thua lỗ hàng loạt…

“Năm nay, ngành khai khoáng và nông nghiệp chậm tăng trưởng rất lớn. Nông nghiệp do ảnh hưởng thiên tai làm thiệt hại 1% GDP, riêng vụ Formosa thiệt hại 0,3%, còn khai khoáng, cả năm chỉ xuất 15 triệu tấn dầu, thấp hơn 1 triệu tấn so với 2015” – Thủ tướng nêu rõ.

Dù vậy, nền kinh tế cũng có những thành tích đáng ghi nhận. Thủ tướng nhắc đến kết quả phát triển DN khi lần đầu tiên có trên 11.000 doanh nghiệp được thành lập mới với số vốn đăng ký đến 181.000 tỷ đồng. Khu vực dịch vụ, du lịch cũng khởi sắc. Dịch vụ tăng trưởng cao, đạt gần 7% trong khi số khách du lịch đến thời điểm này đã cán mốc 10 triệu khách quốc tế, lớn nhất từ trước đến nay.

Môi trường đầu tư kinh doanh cũng ghi nhận kết quả tăng 9 bậc trên bảng xếp hạng quốc tế.

Các lĩnh vực xã hội, Thủ tướng nhận định, cũng có nhiều tiến bộ. An sinh xã hội được đảm bảo, nhà nước không để một người dân nào đứt bữa, bệnh tật trong thiên tai. Quyết tâm chống tham nhũng, lợi ích nhóm của Chính phủ được thể hiện. Thủ tướng nhấn mamjh, niềm tin thị trường, niềm tin xã hội đang tăng mạnh mẽ.

Một tín hiệu vui được người đứng đầu Chính phủ cập nhật ngay tại hội nghị là Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng vừa báo cáo, đến thời điểm nàu, mục tiêu thu ngân sách TƯ đã đạt và thu ngân sách địa phương năm nay đạt, vượt rất cao. Đây là một diễn biến đáng mừng vì trước đó, con số thống kê đến ngày 15/12, thu ngân sahcs trung ương mới đạt 83% dự toán.

Tuy nhiên, Thủ tướng vẫn yêu cầu phải làm rõ những tồn tại, hạn chế của năm 2016, điển hình là việc công nghiệp khai khoáng giảm mạnh, trong đó riêng dầu thô giảm 13%, kim ngạch xuất khẩu dầu giảm 36% do giá dầu giảm thấp.

Sự cố môi trường biển miền Trung, các dự án nghìn tỷ thua lỗ lớn mà Quốc hội đã đặt vấn đề, các ngân hàng thương mại yếu kém, thua lỗ lớn, rủi ro cao… cũng được Thủ tướng điểm danh.

“Chúng ta cũng để xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông, cháy nổ nghiêm trọng. Nhiều vụ án nghiêm trọng, sai phạm trong công tác cán bộ như vụ Trịnh Xuân Thanh khiến dư luận, người dân hoang mang…” – Thủ tướng đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị thảo luận, phân tích thẳng thắn về những hạn chế, yếu kém này.

Trong bối cảnh đó, Chính phủ đã quyết tâm hành động, giải quyết sự cố ô nhiễm môi trường biển, đã áp dụng nhiều giải pháp, trong đó có cả visa điện tử để thúc đẩy du lịch phát triển. Chính phủ cũng triển khai xây dựng Chính phủ liêm chính với quyết tâm chống tham nhũng, lợi ích nhóm. Chính phủ tích cực thực hiện chủ trương Chính phủ hành động với việc lập Tổ kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ với các bộ, ngành, địa phương.

“Như vậy, Chính phủ đã bám sát tình hình để chỉ đạo, điều hành, đảm bảo ổn định xã hội, đảm bảo những cân đối vĩ mô của nền kinh tế, bảo vệ an toàn, an ninh” – Thủ tướng khái quát.

Tăng GDP năm 2016 chỉ đạt 6,2%

Theo báo cáo của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho thấy, đến thời điểm này, khi năm 2016 đã chốt lại, các chỉ số phát triển kinh tế xã hội chủ yếu tiếp tục có những thay đổi so với dự tính trước đó.

Tốc độ tăng GDP 2016 ước tăng 6,21%. Con số này thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu 6,7% Quốc hội đã đề ra, cũng thấp hơn mức dự tính có thể đạt 6,5% mà các cơ quan nêu ra những tháng gần đây.

Cơ cấu GDP, khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản từng bước phục hồi, tăng trưởng đạt 1,36%; công nghiệp – xây dựng tăng 7,57%; dịch vụ tăng trưởng cao 6,98%.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 12 tăng 0,23% so với tháng trước; tăng 7,74% so với tháng 12 năm ngoái, bình quân năm 2016 so với năm 2015 tăng 2,66%. Lạm phát cơ bản tháng 12 tăng 1,87% so với cùng kỳ; bình quân cả năm 2016 tăng 1,83% so với năm trước.