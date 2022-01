5 cổng chào không phép ở Kon Tum bị "tuýt còi"

Cục Quản lý đường bộ III (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) vừa có văn bản kiến nghị chính quyền tỉnh Kon Tum về việc xử lý vi phạm xây dựng đối với 5 cổng chào trên tuyến đường Hồ Chí Minh đi qua địa phận tỉnh này.

Cụ thể, tỉnh Kon Tum, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Kon Tum đã cho thi công, lắp dựng 5 cổng chào tại Km1542+395, Km1550+140, Km1551+300, Km1552+505 và Km1562+370 trong phạm vi đất dành cho đường bộ khi chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận hồ sơ thiết kế.

"Việc này nguy cơ không đảm bảo an toàn, dễ làm rơi, gãy xuống mặt đường gây tai nạn giao thông cho người tham gia giao thông", văn bản của Cục Quản lý đường bộ III nêu.

Cổng chào trên tuyến đường Hồ Chí Minh (TP Kon Tum, Kon Tum), đoạn qua xã Hòa Bình (Ảnh: H.H).

Đơn vị chức năng trực thuộc Cục Quản lý đường bộ III đã lập hồ sơ vi phạm hành chính đối với Ban QLDA ĐTXD TP Kon Tum về thành vi vi phạm nêu trên.

Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ III đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Đồng thời đã có văn bản gửi UBND TP. Kon Tum đề nghị chỉ đạo xử lý tháo dỡ cổng chào.

Tuy nhiên, đến nay, Ban QLDA ĐTXD TP Kon Tum đã chấp hành nộp phạt nhưng chưa thực hiện các quy định của pháp luật về thủ tục chấp thuận và cấp phép thi công công trình nằm trong hành lang an toàn đường bộ.

Trước đó, vào tháng 5/2021, Tổng cục Đường Bộ Việt Nam cũng có văn bản phúc đáp UBND TP Kon Tum về việc xây dựng cổng chào trên đường Hồ Chí Minh.

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, việc lắp đặt cổng chào ngang đường mà không duy tu, bảo dưỡng, đảm bảo bền vững công trình và các cấu kiện gắn trên cổng sẽ tiềm ẩn nguy cơ rơi gãy, gây mất an toàn giao thông.

"Trên một số quốc lộ đã xảy ra tình trạng công trình vượt quốc lộ bị hư hỏng, gây mất an toàn giao thông, đã có trường hợp sập đổ làm chết người như ở thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần (Trà Vinh). Gần đây, cơn bão số 10 năm 2017 đã làm đổ cổng chào trên đường Lý Thường Kiệt, TP Đồng Hới (Quảng Bình)", văn bản dẫn chứng cụ thế các trường hợp nguy cơ mất an toàn giao thông do các công trình cổng chào.

Cục Quản lý đường bộ III (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) kiến nghị UBND tỉnh Kon Tum xử lý vi phạm xây dựng 5 cổng chào tại tuyến đường Hồ Chí Minh (Ảnh: H.H)

Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị UBND TP Kon Tum xem xét, nghiên cứu các hình thức khác để phục vụ tuyên truyền của địa phương. Tuy nhiên sau đó, một số cổng chào trên đường Hồ Chí Minh qua TP Kon Tum vẫn được xây dựng.

Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ III cũng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Đồng thời có văn bản gửi UBND TP Kon Tum đề nghị chỉ đạo xử lý tháo dỡ cổng chào.

Để thực hiện nghiêm quy định của pháp luật và đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh, Cục Quản lý đường bộ III kiến nghị UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo UBND TP Kon Tum phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về thủ tục chấp thuận và cấp phép thi công công trình nằm trong hành lang an toàn đường bộ.