Xúc động hình ảnh, câu chuyện về "những người con của nhân dân"

Nhân kỷ niệm Cách mạng tháng Tám, chào mừng Quốc khánh 2/9 và 77 năm ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân (CAND) (19/8/1945-19/8/2022), tối 19/8, Cục Truyền thông CAND tổ chức chương trình nghệ thuật Những người con của nhân dân, tại Nhà hát Âu Cơ (Hà Nội).

Các đại biểu dự chương trình (Ảnh: Hoàng Thanh).

Dự chương trình có Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương; Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong - Cục trưởng Cục Truyền thông CAND; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an.

Chương trình được chia làm 3 chương chính với các nội dung làm nổi bật hình tượng người chiến sĩ CAND luôn quên mình vì bình yên cuộc sống.

NSƯT Tấn Minh, ca sĩ Khánh Linh biểu diễn những tác phẩm ca ngợi về Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước (Ảnh: Hoàng Thanh).

Chương một với tên gọi "Nhớ lời Bác dạy", được thể hiện qua các ca khúc: Ca ngợi Hồ Chủ tịch; Chúng con canh giấc ngủ cho Người; Đất nước tình yêu… Người xem có dịp hiểu hơn về lực lượng CAND qua 77 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành. Cho đến hôm nay, khi đất nước phát triển, cuộc sống của người dân đang đổi thay từng ngày, lực lượng CAND có nhiều điều kiện thuận lợi trong công tác chiến đấu nhưng cũng đối diện với không ít cam go, thử thách. Những lời căn dặn của Bác luôn là kim chỉ nam cho lực lượng CAND trong sự nghiệp, xây dựng bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Cảnh trong kịch ngắn "Những người con của nhân dân" (Ảnh: Hoàng Thanh).

Chương hai là chương đặc biệt nhất của đêm nghệ thuật được mang tên "Vẻ đẹp người chiến sĩ CAND". Vở kịch ngắn "Những người con của nhân dân" đã khắc họa "chân dung" người lính công an trong thực hiện chủ trương đưa Công an chính quy về xã.

Tác phẩm phản ánh về những người chiến sĩ công an được đào tạo bài bản khi về xã đã gắn bó với người dân ở từng thôn bản, kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh phức tạp trong đời sống, được người dân tin tưởng. Để làm được như vậy, ngoài những kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ, những người chiến sĩ công an phải trang bị thêm những kiến thức xã hội để kịp thời ứng xử, giải quyết công việc trong quá trình công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các tiết mục nghệ thuật được đầu tư dàn dựng công phu (Ảnh: Hoàng Thanh).

Chương cuối của chương trình là "Câu chuyện của người chiến sĩ CAND", những câu chuyện đời thường về những chiến sĩ với tình yêu trong sáng, bình dị được khắc họa qua các ca khúc "Tình yêu lính công an". Người xem có dịp cảm nhận về những người lính trẻ đầy nhiệt huyết, vui nhộn và cả sự lãng mạn với những rung động đầu đời.

Màn biểu diễn đặc sắc thể hiện tinh thần của các chiến sĩ PCCC trong cuộc chiến chống "giặc lửa", đem lại bình yên cho nhân dân (Ảnh: Hoàng Thanh).

Những cống hiến, hy sinh của lực lượng CAND trong thời bình thể hiện qua ca khúc "Anh - người chiến sĩ Phòng cháy chữa cháy". Hình ảnh về sự khốc liệt trong cuộc đấu tranh chống giặc lửa, những hiểm nguy người chiến sĩ cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối diện hàng ngày khiến nhiều người xem xúc động, nhớ về 3 cán bộ, chiến sĩ vừa hy sinh trong vụ hỏa hoạn tại Cầu Giấy, Hà Nội mới đây…

Cũng trong chương trình, công tác hoạt động đền ơn, đáp nghĩa của lực lượng CAND trong những năm qua đã được ghi nhận và lan tỏa sâu sắc về tinh thần nghĩa tình đồng đội của người chiến sĩ CAND.

Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục truyền thông CAND tặng quà tri ân các gia đình chính sách, có công (Ảnh: Hoàng Thanh).

Ban Tổ chức đã phối hợp với các đơn vị tiếp tục hỗ trợ 7 gia đình chính sách, khó khăn trong CAND, mỗi gia đình 50 triệu đồng. Những món quà này là tấm lòng, tình cảm của các cán bộ, chiến sĩ CAND với mong muốn được góp sức tri ân và động viên tinh thần cho các gia đình thương binh, liệt sĩ, có công với cách mạng trong lực lượng CAND.

Chương trình khép lại đầy ấn tượng, để lại nhiều dư âm đẹp trong lòng khán giả với các tác phẩm nổi tiếng: Ca ngợi Tổ quốc; Như có Bác Hồ; Tiến quân ca; Chúng tôi là chiến sĩ công an…