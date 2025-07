Xử phạt thanh niên dùng AI tạo hình ảnh đi Mercedes bị CSGT xử phạt

Ngày 26/7, Công an TP Hà Nội cho biết Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa ra quyết định xử phạt N.V.D. (ở Hà Nội) 7,5 triệu đồng về hành vi sử dụng AI đăng tải hình ảnh sai sự thật, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên môi trường mạng.

Theo cơ quan chức năng, thời gian gần đây, mạng xã hội xuất hiện những hình ảnh “khoe” cảnh nam, nữ thanh niên đi xe sang bị lực lượng CSGT lập biên bản xử phạt.

Hình ảnh D. đăng trên Facebook (Ảnh: Công an Hà Nội).

Đây là những hình ảnh được tạo ra bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo, đánh lừa người xem.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện D. đăng tải lên Facebook hình ảnh đang đứng cạnh một ô tô biển kiểm soát “Tập Nái”, ký nộp phạt với một CSGT giữa đường phố.

Sau khi làm việc với công an, D. đã nhận thức được việc đăng tải nội dung trên là vi phạm pháp luật.

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân khi sử dụng mạng xã hội cần tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật, tránh việc lạm dụng các ứng dụng trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội để đăng tải những nội dung vi phạm, ảnh hưởng đến an ninh trật tự.