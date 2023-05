Xử phạt nam thanh niên ghép mặt mình vào bộ quân phục rồi đăng Tiktok

Ngày 15/5, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Phòng cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh này đã ra quyết định xử phạt P.A.T. (SN 1994, ở huyện Hàm Yên) số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi Thu thập, sử dụng thông tin của cá nhân khác mà không được sự đồng ý rồi đăng lên mạng xã hội.

P.A.T. tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện có một tài khoản tên "Tuấn Quang", đăng tải hình ảnh của cán bộ công an nhân dân trên mạng xã hội Tiktok.

Sau đó, Phòng cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh này đã tiến hành xác minh làm rõ chủ tài khoản Tiktok trên là của P.A.T.

Tại cơ quan công an, P.A.T. khai nhận, đã xem được một video có hình ảnh của cán bộ công an mặc quân phục trên mạng xã hội. Do thấy hay nên T. đã sử dụng ứng dụng có sẵn trên Tiktok để cắt ghép mặt mình vào bộ quân phục rồi đăng lên mạng xã hội Tiktok.