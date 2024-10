Xử phạt 2 người dùng chứng chỉ giả để xin làm vệ sĩ

Ngày 22/10, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An, ông Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh này, đã ký các quyết định xử phạt ông N.C.T. (SN 1994, trú huyện Nam Đàn, Nghệ An) và ông N.V.Đ. (SN 1981, trú huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) mỗi người 30 triệu đồng.

Ông T. và ông Đ. là nhân viên bảo vệ thuộc một công ty chuyên về dịch vụ bảo vệ, vệ sĩ tại Nghệ An. Tuy nhiên, trong quá trình hành nghề, Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ mà 2 người này sử dụng bị Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) phát hiện là giả.

Hành vi của ông T. và ông Đ. vi phạm quy định tại điểm e, khoản 5, Điều 12, Nghị định 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu hộ, cứu nạn; phòng, chống bạo lực gia đình.

Ngoài phạt hành chính, cả 2 người trên còn bị tịch thu Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ giả mang tên mình.

Công ty thuê ông T. và ông Đ. làm việc cũng bị phạt 15 triệu đồng vì sử dụng nhân viên dịch vụ bảo vệ chưa được cấp Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ.