Xử phạt 2 người dân "cố thủ" trên bãi bồi, quyết không chịu vào bờ tránh lũ

Lực lượng công an, quân sự huyện Cẩm Khê, Phú Thọ tiến hành cưỡng chế, đưa người dân từ bãi bồi Phú Động, thị trấn Cẩm Khê về khu vực an toàn (Ảnh: Công an Phú Thọ).