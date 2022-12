Xử nghiêm xe biển số nước ngoài hết hạn chở mía quá tải

Ngày 9/12, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an huyện Ea Kar, Công an huyện M'Đrắk tổ chức buổi tuyên truyền phố biển kiến thức pháp luật an toàn giao thông và ký cam kết đối với các đơn vị vận tải mía trên tuyến quốc lộ 26.

CSGT Đắk Lắk kiên quyết với các xe biển số nước ngoài đã hết hạn vận chuyển mía quá tải trên quốc lộ (Ảnh minh họa: Thúy Diễm).

Theo số liệu từ Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã xử lý trên 37.000 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ (riêng trên tuyến QL 26 có trên 3.700 trường hợp vi phạm); tạm giữ 11.000 lượt phương tiện, xử phạt nộp kho bạc trên 51 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe có thời hạn 5.200 trường hợp.

Đối với các xe chở mía vi phạm, CSGT đã lập biên bản 155 trường hợp với các hành vi như: Chở hàng vượt quá tải trọng, chiều cao cho phép, xếp hàng hóa làm lệch xe, không phủ bạt.

Lực lượng CSGT đã phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa nhằm nâng cao tinh thần tự giác, ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của chủ doanh nghiệp, người điều khiển phương tiện kinh doanh vận tải mía.

Đặc biệt tuyến QL 26 đường hẹp, nhiều đoạn cua phức tạp và là tuyến đường chính để vận chuyển mía nguyên liệu từ các vùng trồng mía trọng điểm của tỉnh Đắk Lắk đến các nhà máy mía đường (Công ty Cổ phần Mía đường 333 và một số nhà máy tại tỉnh Khánh Hòa). Do đó việc chấp hành luật giao thông phải được chú trọng.

Xe chở mía quá tải, không phủ bạt che chắn là nỗi ám ảnh với người đi đường trên tuyến QL26 (Ảnh: Thúy Diễm).

Lực lượng CSGT yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải không để xảy ra tình trạng chở hàng vượt quá trọng tải, quá khổ giới hạn cho phép, tự ý thay đổi kích thước thành thùng xe và các vi phạm khác.

Trung tá Ngô Hoài Nam - Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk - nhấn mạnh từ nay đến sau Tết Nguyên đán là cao điểm mùa vụ thu hoạch mía, đơn vị phối hợp với các huyện để nắm bắt số phương tiện sẽ thực hiện vận chuyển mía trên tuyến quốc lộ.

Qua đó, với tinh thần sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp, người dân vận chuyển, tiêu thụ các sản phẩm mía đường góp phần nâng cao đời sống. Với những lỗi nhỏ, không đáng phía lực lượng chức năng sẽ nhắc nhở, chấn chỉnh mà không xử phạt.

"Đối với những đơn vị vì áp lực cạnh tranh, để tăng lợi nhuận, tìm mọi cách cơi nới thùng xe, chở mía quá tải, không che chắn gây nguy hiểm cho người đi đường, sử dụng các xe biển số nước ngoài đã hết hạn để vận chuyển mía thì lực lượng CSGT kiên quyết xử lý nghiêm minh không có ngoại lệ", Trung tá Nam nhấn mạnh.

Các đơn vị vận tải ký cam kết sẽ vận chuyển mía đường tuân thủ đúng luật lệ giao thông (Ảnh: Thúy Diễm).

Tại buổi lễ, trước sự chứng kiến của lãnh đạo Phòng CSGT, lãnh đạo Công an huyện Ea Kar, Đội CSGT Công an huyện M'Đrắk, hơn 10 doanh nghiệp chuyên vận chuyển mía trên địa bàn đã kí cam kết chấp hành luật giao thông trong quá trình vận chuyển mía. Đặc biệt, không cải tạo phương tiện để chở mía quá tải; nói không với những xe biển số nước ngoài tham gia lưu thông chở mía như trước đây.