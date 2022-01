Xôn xao thông tin người đàn ông bị đánh bầm tím ở trụ sở xã

Ngày 12/1, trên mạng xã hội chia sẻ thông tin, anh Nguyễn Trọng Bang (trú xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương , Nghệ An) nghi bị công an viên xã và phó thôn hành hung tại trụ sở UBND xã khiến cơ thể có nhiều vết thương ở chân và vùng đùi.

Hình ảnh vùng chân, đùi của anh Nguyễn Trọng Bang có nhiều vết thương, bầm tím (Ảnh: Chụp màn hình).

Theo thông tin từ gia đình anh Bang, vào tối 10/1, nghe tin con ốm nặng, bị gãy tay nên anh sang nhà vợ cũ (đã ly hôn) để thăm con. Khi vừa sang thì anh bị mẹ vợ cũ ngăn cản nên giữa hai người có lời qua tiếng lại. Sau đó, vợ cũ anh Bang gọi điện cho ông P.V.Q. là dân quân kiêm thôn phó đến giải quyết.

Tại đây, anh Bang và ông Q. xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc hai bên đang cãi vã, ông Q. lao vào vật ngã rồi lấy còng số 8 còng tay anh Bang và gọi thêm ông P.V.N., Công an viên xã Hiến Sơn đến để đưa anh về trụ sở.

Sau khi anh được thả về nhà, gia đình kiểm tra thì phát hiện vùng chân, đùi của anh Bang có nhiều vết thương, bầm tím.

Sau đó, gia đình anh Bang viết đơn tố cáo gửi Công an huyện Đô Lương và Công an tỉnh Nghệ An, đề nghị làm rõ sự việc.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Đăng Tuấn, Chủ tịch UBND xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương cho biết, gia đình anh Bang chưa có đơn gửi đến các cơ quan chức năng. Việc cán bộ đánh đập anh Bang gây nhiều vết thương, bầm tím ở chân và vùng đùi là không đúng sự thực.

"Hiện tại sự việc đang giao cho các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Hình ảnh đăng lên trên mạng xã hội thì có thể cắt, ghép nên chưa thể xác định được đúng hay sai", ông Tuấn cho biết thêm.

"Về phía huyện đã nắm bắt được thông tin nhưng vẫn chưa kiểm chứng được sự việc cụ thể như thế nào. Trong thời gian tới, các cơ quan chức năng sẽ vào cuộc điều tra, xác minh rõ sự việc", một lãnh đạo huyện Đô Lương cho hay.