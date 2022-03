Xin cây khế về trồng, quyền Cục trưởng Quản lý thị trường bị phê bình

Bộ Công Thương cũng đề nghị Tổng cục Quản lý Thị trường có văn bản gửi Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Kon Tum kết quả xử lý kỷ luật đối với ông Tuấn để xem xét thi hành kỷ luật về mặt Đảng theo thẩm quyền. Trong văn bản, Bộ Công Thương cũng thông báo đồng ý để ông Lê Tuấn nghỉ hưu trước tuổi.

Trước đó, ông Tuấn thấy cây khế trong khuôn viên cơ quan Đội Quản lý Thị trường số 2 ở huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum, liền xin người bảo vệ trụ sở mang cây về trồng trong khuôn viên nhà mình. Quá trình đào cây khế, trụ sở cơ quan này bị mất các cây trà xanh trong khuôn viên.

Cây khế trong khuôn viên của trụ sở Đội 2 - Cục Quản lý Thị trường Kon Tum được cẩu về trồng trong khuôn viên nhà ông Lê Tuấn (Ảnh: V.Y).

Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đắk Tô (Công an tỉnh Kon Tum) vào cuộc xác minh sau khi nhận được đơn tố giác vụ việc. Qua đó, cơ quan công an xác định ông Tuấn không có dấu hiệu tội phạm.

Hiện ông Tuấn đã cẩu cây khế cổ thụ trong khuôn viên nhà riêng trả lại Đội Quản lý Thị trường số 2 ở huyện Đắk Tô.