Xem chiến sĩ công an tay không công phá vật cứng

Lễ khai mạc Đại hội khỏe "Vì an ninh tổ quốc" và Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật công an nhân dân lần thứ VI - Khu vực 4 diễn ra tại Quảng trường Ngọ Môn - Đại nội Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế).

Đại hội diễn ra trong khoảng thời gian 24-31/10, với sự tham gia của 20 đoàn, gần 4.000 vận động viên đến từ công an các tỉnh, thành phố, trường công an nhân dân và các đơn vị trực thuộc Bộ Công an.

Đại hội khỏe là hoạt động nhằm biểu dương lực lượng, đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", "Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" và phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc", lập thành tích chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước trong năm 2025.

Đây cũng là dịp tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân về truyền thống vẻ vang 80 năm lực lượng Công an nhân dân.

Đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động qua lễ đài tại lễ khai mạc.

Lực lượng cảnh vệ Công an nhân dân cùng phương tiện chuyên làm nhiệm vụ trực tiếp bảo vệ các đồng chí lãnh đạo cấp cao, các cơ quan trọng yếu của Đảng, nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến Việt Nam.

Trong khuôn khổ hội thi, các vận động viên sẽ tranh tài tại nhiều nội dung, như: thi lý thuyết, điều lệnh đội ngũ, nghi lễ công an nhân dân và võ thuật, thi bắn súng, thi vượt vật cản, chiến sĩ công an khỏe, chạy ứng dụng, bóng đá nam 7 người,… tại các địa điểm thi đấu trên địa bàn thành phố Huế.

Tại lễ khai mạc đã diễn ra nhiều chương trình biểu diễn như: duyệt đội ngũ, tình huống võ thuật, biểu diễn khí công, công phá, triển khai phương án bảo vệ yếu nhân, vận động vượt qua các địa hình, vật cản.

Những kỹ năng đòi hỏi thời gian và phương pháp tập luyện đặc biệt.

Lực lượng Cảnh sát cơ động thể hiện sức mạnh qua các kỹ năng dùng tay không công phá dừa tươi, vỏ chai thủy tinh, đập vỡ gạch, đá; dùng ống đồng đập cong thanh sắt, đẩy, kéo ô tô bằng răng, đầu, yết hầu hay màn vận khí làm cầu cho xe chạy qua người,...

Lính cơ động hiệp đồng tác chiến, thực hiện bộ kỹ năng đa dạng để vượt qua các địa thế, địa hình phức tạp, áp chế tội phạm.

Lực lượng chức năng hoàn thành tình huống giả định, khống chế các đối tượng tội phạm nguy hiểm.