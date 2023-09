Xe thang cao tương đương tòa nhà 15 tầng diễn tập chữa cháy

Sáng 8/9, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức thực tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại Khu công nghiệp Vsip Nghệ An

Cuộc thực tập huy động hơn 20 xe chuyên dùng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và các phương tiện khác với gần 300 người thuộc nhiều lực lượng tham gia

Theo tình huống giả định, sự cố hàn cắt sửa chữa dây chuyền sản xuất tại một công ty chuyên về may mặc thuộc KCN Vsip đã gây ra vụ hỏa hoạn. Thời điểm xảy ra cháy, trong xưởng có khoảng 1.000 công nhân đang làm việc (Ảnh: Q. Huy).

Thực tập phương án PCCC tại nhà xưởng có 1.000 công nhân (H. Lam - Q. Huy).

Do chất cháy là vải, sợi nên đám cháy phát triển nhanh và tạo ra nhiều khói, khí độc. Công nhân tại các dây chuyền sản xuất nhanh chóng tìm cách thoát khỏi đám cháy.

Công nhân nỗ lực sơ tán hàng hóa, thiết bị... ra khỏi khu vực cháy để giảm thiểu thiệt hại.

Lực lượng chữa cháy của Khu công nghiệp Vsip khẩn trương sơ tán công nhân ra khỏi hiện trường.

Lực lượng chữa cháy tại chỗ nhanh chóng triển khai các biện pháp để khống chế ngọn lửa.

Mặc dù sức nóng do nhiệt lượng tỏa ra từ khu vực cháy và khói khí độc dày đặc đã hạn chế tầm nhìn, gây khó khăn cho công tác thoát nạn, cứu nạn và chữa cháy, tuy nhiên lực lượng Phòng cháy chữa cháy tại chỗ vẫn bám trụ, thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ), thay phiên nhau chiến đấu để cứu người, cứu tài sản.

Đám cháy lớn, vượt khỏi tầm kiểm soát và khống chế của lực lượng Phòng cháy chữa cháy cơ sở, Phòng cháy chữa cháy chuyên ngành. Đã có trường hợp công nhân bị xỉu do ngạt khói mắc kẹt trong nhà xưởng. Nhận được thông tin, Công an tỉnh Nghệ An triển khai lực lượng, phương tiện có mặt tại hiện trường...

Sau 10 phút kể từ khi xảy ra hỏa hoạn, ngọn lửa đã lan rộng trên diện tích khoảng 1.500m2, lượng khói, khí độc tỏa ra nhiều, có dấu hiệu sập một phần mái nhà xưởng. Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp sử dụng xe thang để dập lửa từ trên cao xuống.

Lực lượng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ hướng dẫn công nhân mắc kẹt thoát ra ngoài, tổ chức sơ cứu người bị nạn...

Sự cố cháy, nổ diễn biến ngày càng phức tạp. Khói độc bao trùm toàn bộ các nhà xưởng. Lực lượng chức năng sử dụng xe thang cao 52m, tương đương tòa nhà 15 tầng, tiếp cận vị trí nhà xưởng bị sập, sử dụng lăng giá phun nước từ trên cao xuống để làm mát và ngăn chặn chống cháy lan diện rộng.

Sau gần 1 giờ từ khi đám cháy xảy ra, với sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, sự kết hợp hiệu quả của các loại phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, các lực lượng đã làm tốt công tác hướng dẫn thoát nạn, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Bên cạnh nâng cao khả năng tổ chức chỉ huy, chỉ đạo, xây dựng cơ chế vận hành, công tác phối hợp tác chiến giữa lực lượng trong xử lý các tình huống cháy, nổ, cuộc thực tập nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân tham gia công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn toàn tỉnh.