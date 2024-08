Chiều 24/8, ông Lầu Bá Chày, Chủ tịch UBND xã Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An), thông tin, vào khoảng 10h40 cùng ngày, chiếc xe đầu kéo mang biển kiểm soát 37H-061.xx do tài xế L.A.T. (SN 1986, trú huyện Đô Lương, Nghệ An) điều khiển chở quặng từ Lào về Việt Nam. Khi đi trên quốc lộ 7 đoạn qua địa bàn bản Noọng Dẻ (xã Nậm Cắn), xe mất lái lao xuống vực sâu bên đường.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Sỹ Thắng).

Phát hiện sự việc, người dân xung quanh xuống kiểm tra nhưng tài xế đã tử vong, mắc kẹt trong cabin xe.

Tại hiện trường, phần đầu xe nằm dưới vực cách mặt đường khoảng 70m, cabin xe bị bẹp dúm hoàn toàn, phần thùng xe chứa quặng bị văng xuống vực cách mặt đường khoảng 120m.

Cabin xe đầu kéo nát bét (Ảnh: Sỹ Thắng).

Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng địa phương đã điều động cẩu cỡ lớn đưa phương tiện gặp nạn ra khỏi hiện trường.