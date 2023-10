Xe tải lao vào nhà dân, 3 em nhỏ bị thương

Tối 13/10, lãnh đạo UBND huyện Tuy An (Phú Yên) xác nhận khoảng 16h20 cùng ngày, xe tải chở đá mang biển số 78C-057.04 do Nguyễn Văn Đ. (30 tuổi, trú tỉnh Phú Yên) điều khiển, bất ngờ mất lái lao vào nhà dân tại đường ĐT643, đoạn xã An Mỹ.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Phú Khánh).

Hậu quả, một phần ngôi nhà của người dân bị hư hỏng, 3 em nhỏ (em lớn nhất 10 tuổi, nhỏ nhất 4 tuổi) đang chơi trước sân bị thương.

Trong 3 cháu bị thương có 2 cháu được đưa đi cấp cứu với vết thương ở đầu, lưng, bụng.

"Qua thăm khám, chưa phát hiện điều gì bất thường đối với sức khỏe 2 cháu. Bệnh viện đang tiếp tục theo dõi", đại diện Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên thông tin.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.