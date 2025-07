Xe máy đâm vào đuôi ô tô tải đang đậu bên đường, 3 bà cháu tử vong

Ngày 20/7, lãnh đạo UBND xã Tuy An Nam, tỉnh Đắk Lắk xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 bà cháu tử vong.

Theo thông tin từ lãnh đạo xã Tuy An Nam, vào lúc 7h15 cùng ngày, bà B. (SN 1962, trú tại xã Tuy An Nam) điều khiển xe máy chở theo 2 người cháu (cháu lớn SN 2009, cháu nhỏ SN 2016) lưu thông trên quốc lộ 1, theo hướng Nam - Bắc.

Hiện trường vụ tai nạn làm 3 bà cháu tử vong ở tỉnh Đắk Lắk (Ảnh: Xã Tuy An Nam).

Khi đến đoạn qua thôn Phú Quý (xã Tuy An Nam), xe máy do bà B. cầm lái đã va chạm vào phần đuôi ô tô tải mang biển số 29H-996.xx, do một người đàn ông trú tỉnh Bắc Ninh điều khiển, đang đậu bên lề đường cùng chiều phía trước.

Cú va chạm mạnh khiến bà B. tử vong tại chỗ, 2 cháu nhỏ bị thương nặng được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Hiện trường vụ tai nạn nằm trên đoạn đường thẳng, có độ dốc xuống.

Nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường và tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.