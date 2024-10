Xe khách va chạm xe đầu kéo, phụ xe bị thương tại Bình Thuận

Khoảng 3h sáng 16/10, xe khách giường nằm biển số 50H-359.51 chạy hướng Bình Thuận - TPHCM, trên xe có khoảng 20 hành khách. Khi đến Km1710 + 600 qua xã Hàm Mỹ (huyện Hàm Thuận Nam), phương tiện này tông vào thanh cần cẩu trên rơ-mooc của xe đầu kéo 73H-000.33.

Hiện trường vụ tai nạn ở Bình Thuận (Ảnh: Phú Việt).

Vụ tai nạn khiến xe khách bị hư hỏng nặng, phụ xe bị đứt rời nửa cánh tay. 20 hành khách trên xe đập cửa thoát ra ngoài, không ai bị thương. Sau vụ tai nạn, xe cứu thương đã đưa phụ xe đến Bệnh viện đa khoa Bình Thuận cấp cứu. Hiện cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo thống kê của Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Thuận, trong 9 tháng đầu năm, trên quốc lộ 1A xảy ra 75 vụ (giảm 11 vụ), làm 26 người chết (giảm 30 người), 66 người bị thương (tăng 34 người) so với cùng kỳ năm trước. Số người bị thương tăng cao là do thay đổi trong cách thống kê tình hình tai nạn giao thông.