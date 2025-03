Xe hết hạn đăng kiểm vẫn chở dăm gỗ ở Quảng Ninh

Thời gian qua, Phòng CSGT (PC08 - Công an Quảng Ninh) đã chủ động, tập trung thực hiện nghiêm túc, quyết liệt xử lý 6 nhóm chuyên đề vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông (TNGT) trên các tuyến giao thông đường bộ, đường sắt.

Đặc biệt, CSGT Công an Quảng Ninh tập trung xử lý phương tiện cơi nới thùng xe, chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, xe hết thời hạn kiểm định hoạt động trên tuyến giao thông đường bộ, kiểm soát chặt chẽ phương tiện cơi nới, quá tải, không để tái diễn, phức tạp.

Phòng CSGT làm việc với Công ty TNHH MTV Cảng Quảng Ninh và đại diện các doanh nghiệp vận tải để triển khai các giải pháp nhằm xử lý dứt điểm tình trạng phương tiện cơi nới thành thùng hoạt động trong tuyến đường nội bộ (Ảnh: Công an cung cấp).

Từ đầu năm đến nay, lực lượng CSGT toàn tỉnh Quảng Ninh đã xử lý 3 trường hợp vi phạm kích thước thùng xe; 151 trường hợp vi phạm chở quá trọng tải, đã xử lý 37 trường hợp vi phạm quá khổ giới hạn.

Tính riêng trên địa bàn TP Hạ Long (Quảng Ninh), so với cùng kỳ năm 2024, Đội CSGT đường bộ số 2 - Phòng PC08 Công an Quảng Ninh đã xử lý số trường hợp vi phạm kích thước thùng xe tăng 100%; xử lý số trường hợp vi phạm chở quá trọng tải tăng 1.200%; xử lý số trường hợp vi phạm quá khổ giới hạn tăng 66,7%.

Công an Quảng Ninh cho biết, hành vi vi phạm về tải trọng phương tiện là một trong những nguyên nhân có nguy cơ cao gây mất an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường, do vậy thời gian qua.

Do đó, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT).

Người đứng đầu Công an tỉnh Quảng Ninh lưu ý, ngoài xử lý các lỗi vi phạm khác, các đơn vị phải chú ý xử lý tình trạng sử dụng xe cơ giới chở hàng vượt quá tải trọng, quá giới hạn cho phép, tự ý thay đổi kích thước thành, thùng xe, không che phủ bạt hoặc che phủ không hết để vật liệu rơi vãi trên đường, gây mất ATGT và ô nhiễm môi trường.

PhòngPC08 Công an Quảng Ninh đã chủ động nắm tình hình, điều tra cơ bản và phát hiện tình trạng xe cơi nới thành thùng, xe hết hạn đăng kiểm chở dăm gỗ, đậu nành, ngô… hoạt động trên các tuyến đường nội bộ trong Khu công nghiệp Cảng Cái Lân, TP Hạ Long.

Trên cơ sở kết quả xác minh, PC08 Công an Quảng Ninh đã chủ động tổ chức 2 buổi làm việc với Công ty TNHH MTV Cảng Quảng Ninh - đơn vị chủ quản Cảng Cái Lân, cũng như các doanh nghiệp vận tải đang hoạt động tại đây để triển khai các giải pháp nhằm xử lý dứt điểm tình trạng trên.

Ngày 18/3, tại buổi làm việc với Công ty TNHH MTV cảng Quảng Ninh, PC08 Công an Quảng Ninh đã trao đổi về tình trạng các phương tiện vi phạm TTATGT trên các tuyến đường nội bộ.

Đồng thời, đơn vị cũng tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ có hiệu lực từ ngày 1/1, quy định về đường chuyên dùng là đường chuyên phục vụ giao thông cho một hoặc một số cơ quan, tổ chức, cá nhân và đường nội bộ.

Vì vậy, tuyến đường nội bộ cũng nằm trong hệ thống đường giao thông đường bộ và các phương tiện khi tham gia giao thông phải chấp hành các quy định về an toàn giao thông.

Tiếp đó, ngày 24/3, Phòng PC08 Công an Quảng Ninh đã tổ chức ký cam kết đối với 13 công ty, đơn vị vận tải trong Cảng Cái Lân.

PC08 Công an Quảng Ninh yêu cầu các công ty, đơn vị cam kết chấn chỉnh, chấp hành, cắt bỏ ngay phần thùng quây cao, khôi phục lại hình dáng ban đầu của thùng xe theo đúng tiêu chuẩn thiết kế. Từ đó, các đơn vị phải chở hàng đúng tải trọng, giới hạn thùng xe, phủ bạt che đậy, không để rơi vãi ra đường, bảo đảm vệ sinh môi trường, không để phương tiện hết hạn đăng kiểm hoạt động, xong trước ngày 31/3.

Trung tá Nguyễn Việt Dũng, Phó Phòng PC08 Công an Quảng Ninh cho biết, thời gian tới, lực lượng CSGT sẽ tổ chức tổng kiểm tra đối với các phương tiện hoạt động trong tuyến đường nội bộ Khu công nghiệp Cái Lân và các tuyến đường chuyên dùng khác trên địa bàn tỉnh.

PC08 Công an Quảng Ninh cũng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ theo đúng chỉ đạo của Bộ Công an và lãnh đạo Công an tỉnh.