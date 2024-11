Xe giường nằm va ô tô đầu kéo, quốc lộ 1 qua Bình Dương ùn tắc xuyên đêm

Khoảng 0h ngày 20/11, một xe khách giường nằm biển số Lâm Đồng va chạm với ô tô đầu kéo biển số TPHCM trên quốc lộ 1, đoạn qua phường Bình Thắng, TP Dĩ An, Bình Dương.

Cú va chạm khiến xe khách hư hỏng, kính chắn gió hai bên hông bể nát, một bánh xe rơi ra ngoài, cột biển báo giao thông bị tông ngã, biến dạng. Hai phương tiện chắn toàn bộ làn ô tô.

Hai phương tiện chắn toàn bộ làn ô tô trên quốc lộ 1 (Ảnh: Xuân Đoàn).

Qua tìm hiểu, tài xế xe khách giường nằm muốn vượt qua ô tô đầu kéo chạy phía trước và dẫn đến va chạm.

Thời điểm trên, ô tô đầu kéo chở theo một cuộn thép lớn là bộ phận của cột điện gió từ cảng Cát Lái đi Bà Rịa - Vũng Tàu, có ô tô dẫn đường phía trước. Xe khách cũng chở theo nhiều người và may mắn không có ai bị thương.

Vụ tai nạn làm giao thông trên quốc lộ 1 ùn tắc nghiêm trọng từ khuya đến sáng sớm 20/11.

Nhận tin báo, Công an TP Dĩ An và Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT Công an TPHCM) có mặt điều tiết giao thông. Đến 7h ngày 20/11, chiếc xe khách đã được ô tô cẩu di dời. Chiếc ô tô đầu kéo và cuộn thép tiếp tục được xử lý.