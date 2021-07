Xe công nông tuột dốc va chạm với máy cày, 2 người thương vong

Dân trí Trong quá trình lên dốc, chiếc xe công nông bị đứt dây tời, tuột dốc rồi va chạm với chiếc máy cày phía sau. Vụ việc khiến 2 người thương vong.

Ngày 13/7, ông Hoàng Phạm Thọ - Chủ tịch UBND xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương (Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn khiến một người chết, một người bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vào khoảng 7h30 ngày 13/7, tại chân núi Đại Can, thuộc địa phận xã Thanh Mỹ (huyện Thanh Chương), chiếc xe công nông do anh Lê Huy K. (SN 1990, trú xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương) điều khiển và chiếc máy cày do ông Vi Văn T. (SN 1965, trú xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương) đi phía sau cùng lên rừng chở keo.

Trong quá trình lên dốc, chiếc công nông của anh K. phải dùng dây tời, không may bị đứt dây, tuột dốc rồi lao mạnh về phía sau, trúng phần đầu chiếc máy cày của ông T..

Sau khi va chạm với chiếc máy cày, chiếc công nông lật nghiêng.

Tại hiện trường, chiếc công nông bị lật nghiêng; còn phần đầu chiếc máy cày bị hư hỏng nặng, bánh gãy rời ra.

"Vụ tai nạn khiến ông T. tử vong, còn anh K. bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Hiện, cơ quan công an đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc", ông Thọ cho biết thêm,

Nguyễn Tú