Xe chở than cà phê bốc cháy dữ dội

Rạng sáng nay 4/7, xe tải chở than cà phê mang BKS 43H-011.96 do tài xế Phạm Khải (32 tuổi, trú tỉnh Phú Yên) điều khiển, bất ngờ bốc cháy khi lưu thông trên đường Hồ Chí Minh qua địa phận huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Xe tải gặp nạn khi đang chở hơn 15 tấn than cà phê. Do là than nên ngọn lửa bùng phát dữ dội. Rất may tài xế Khải và một người ngồi cùng trên xe đã kịp nhảy ra ngoài thoát thân.

Chiếc xe tải cùng hàng hóa trên xe cháy rụi (Ảnh: Trọng Ý).

Sau khi nhận thông tin, lực lượng công an xã, huyện đã đến hiện trường cứu hỏa; đồng thời phân luồng, giảm ách tắc giao thông. Tuy nhiên, khu vực xe tải gặp nạn nằm trong vùng rừng núi hiểm trở, gây khó khăn cho việc khống chế đám cháy.

Lực lượng Cảnh sát PCCC nỗ lực dập tắt đám cháy (Ảnh: Trọng Ý).

Tại hiện trường, hơn 15 tấn than cùng chiếc xe bị ngọn lửa thiêu rụi. Lực lượng chức năng đã tăng cường 2 xe chữa cháy và nhiều chiến sĩ đến dập lửa.

Vụ cháy gây ách tắc giao thông hơn 10km trên tuyến đường Hồ Chí Minh qua địa phận huyện Phước Sơn. Đến 9h30 sáng cùng ngày (4/7), lực lượng chức năng đã dập tắt lửa hoàn toàn và cho thông xe tuyến đường.

Nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng xác định là do lửa bốc cháy từ lượng than phía sau thùng xe.