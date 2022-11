Xe bồn va chạm xe máy, một cán bộ công an tử vong

Đến 12h ngày 3/11, Công an huyện Bình Chánh (TPHCM) đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông giữa xe bồn với xe máy làm một người tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 9h cùng ngày, xe bồn biển số TPHCM lưu thông trên đường Nguyễn Văn Bứa, hướng từ tỉnh Long An đi TPHCM.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Hoàng Thuận).

Cách cầu Lớn (xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh) khoảng 250m, xe bồn va chạm với xe máy (biển số tỉnh Long An) do nam thanh niên khoảng 31 tuổi điều khiển lưu thông cùng chiều.

Sau va chạm, nam thanh niên ngã xuống đường và bị bánh xe bồn cán qua làm tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, xe máy nằm cách xe bồn khoảng 5m, giao thông qua khu vực bị ùn ứ.

Nhận tin báo, Công an huyện Bình Chánh có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để làm rõ.

Người thân của nạn nhân cho biết, nạn nhân là cán bộ thuộc Đội Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An. Sáng 3/11, người này đi xe máy từ Long An lên TPHCM thì xảy ra tai nạn.

Nguyên nhân đang được điều tra.