Xe bồn chở xăng, dầu lật chắn ngang đường quốc lộ

Ngày 16/8, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, vụ tai nạn kể trên xảy ra vào khoảng 7h45 cùng ngày, tại km98+400, quốc lộ 279, thuộc thôn Khe Lếch, xã Sơn Thủy, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

Sau vụ tai nạn, chiếc xe bồn chở xăng dầu bị lật chắn ngang đường (Ảnh: Thanh Tuấn)

Vào thời gian trên, xe chở xăng, dầu mang BKS 29H-401.83 thuộc xí nghiệp Tổng kho xăng dầu Đình Vũ do tài xế Vi Văn Huân (SN 1978, quê TP Hà Nội) điều khiển, di chuyển từ huyện Bảo Yên sang huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, khi đến địa điểm trên thì xảy ra tai nạn.

Cảnh sát hút xăng dầu từ chiếc xe bồn gặp nạn ra ngoài (Ảnh: Thanh Tuấn).

Tại hiện trường, xe bồn bị lật ngang, bình nhiên liệu bị hỏng, dầu tràn ra đường, tài xế Huân bị thương nhẹ.

Cảnh sát giao thông khoanh vùng, phân luồng giao thông tại khu vực xảy ra vụ tai nạn (Ảnh: Thanh Tuấn).

Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Lào Cai đã điều 3 xe chữa cháy cùng 16 cán bộ chiến sĩ, phối hợp cùng Công an huyện Văn Bàn, Công an xã Sơn Thủy đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ và phòng chống cháy, nổ.

Cảnh sát PCCCC và CNCH nỗ lực xử lý sự cố chống cháy nổ (Ảnh: Thanh Tuấn).

Cảnh sát sau đó tiến hành khoanh vùng, bảo vệ hiện trường, phân luồng và đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại khu vực xảy ra tai nạn. Ngoài ra, cảnh sát chữa cháy cũng dùng vòi phun bọt để làm mát bồn chở xăng, dầu và chống cháy nổ tại khu vực bị tràn xăng, dầu ra ngoài đường.

Đến khoảng 13h chiều cùng ngày, công ty xăng dầu đã cho phương tiện đến để hút dầu trên xe bồn xe gặp tai nạn, phục vụ cho việc cẩu, kéo phương tiện sớm nhất.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.