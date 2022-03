Xe bán tải nát bét sau cú va chạm, cả gia đình may mắn thoát chết

Chiều 23/3, ông Nguyễn Hữu Vĩnh, Chủ tịch UBND xã Thanh Đức (huyện Thanh Chương, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, rất may người vợ đang mang bầu sắp sinh cùng chồng, con may mắn thoát nạn.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: CTV).

Theo thông tin ban đầu, vào hơn 12h cùng ngày, anh N.Đ. (SN 1984, trú xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương) điều khiển xe ô tô bán tải chở người vợ đang mang bầu sắp sinh và con trai 2 tuổi lưu thông trên đường Hồ Chí Minh, hướng từ huyện Anh Sơn về Thanh Chương. Khi xe đi đến địa phận xã Thanh Đức thì bất ngờ va chạm vào phần đuôi một xe đầu kéo lưu thông cùng chiều.

Chiếc xe bán tải nát bét sau cú va chạm (Ảnh: CTV).

Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe bán tải bị biến dạng phần đầu, nắp thùng, bánh xe bán tải gãy rời.

Rất may cả 3 người trên xe bán tải chỉ bị thương nhẹ.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để làm rõ vụ tai nạn.