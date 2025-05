Xây dựng Hải Phòng hiện đại, sánh vai với các đô thị tiêu biểu của châu Á

Tối 13/5, tại Quảng trường Trung tâm Chính trị - Hành chính Bắc sông Cấm (Thủy Nguyên, Hải Phòng), TP Hải Phòng tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng thành phố (13/5/1955-13/5/2025), đón nhận danh hiệu "Thành phố Anh hùng", và khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm 2025.

Chủ tịch nước Lương Cường trao danh hiệu Thành phố Anh hùng cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Phòng (Ảnh: Đàm Thanh).

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Lương Cường đã trao tặng danh hiệu "Thành phố Anh hùng" cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Phòng, ghi nhận những đóng góp đặc biệt xuất sắc của thành phố trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.

Trong bài phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của Hải Phòng trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Ông khẳng định, người dân Hải Phòng với truyền thống trung dũng, quyết thắng, dũng cảm và sáng tạo, đã ghi dấu trong nhiều chiến công vang dội của đất nước.

"Hải Phòng luôn giữ vị trí chiến lược trọng yếu, là cửa ngõ giao thương, là tuyến đầu trong bảo vệ chủ quyền biển đảo, và giờ đây là đầu tàu phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước", Chủ tịch nước nói.

Chủ tịch nước phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Lâm Khánh).

Theo Chủ tịch nước, từ một thành phố bị tàn phá sau chiến tranh, Hải Phòng đã vươn lên mạnh mẽ, trở thành một trong những trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ, dịch vụ hàng đầu của cả nước.

Năm 2024, Hải Phòng, xếp thứ 5 cả nước về quy mô kinh tế; duy trì tăng trưởng hai con số trong suốt 10 năm liên tiếp; đứng thứ 3 về thu ngân sách, thứ 2 về thu hút FDI; dẫn đầu 3 chỉ số quốc gia quan trọng: PCI (năng lực cạnh tranh cấp tỉnh), PAR Index (cải cách hành chính) và SIPAS (sự hài lòng của người dân với dịch vụ công).

"Những kết quả này không chỉ có ý nghĩa với thành phố mà còn đóng góp quan trọng cho sự phát triển chung của đất nước", Chủ tịch nước khẳng định.

Chủ tịch nước đề nghị Hải Phòng tận dụng vững chắc nền tảng đã đạt được để bứt phá trong giai đoạn mới. Mục tiêu được xác định là xây dựng thành phố cảng biển quốc tế hiện đại, sánh vai với các đô thị tiêu biểu của châu Á, đồng thời giữ vai trò đầu tàu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trong đó, ông đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu tăng cường đầu tư vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Hải Phòng cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong mọi lĩnh vực, hướng đến trở thành thành phố khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo hàng đầu.

Bên cạnh đó, Chủ tịch nước lưu ý thành phố phải chủ động rà soát, hoàn thiện quy hoạch phát triển hiện đại, xanh, hướng biển; phát triển các không gian ven sông thành trung tâm dịch vụ, kinh tế bền vững; tập trung đầu tư hạ tầng cứng và hạ tầng mềm, đặc biệt là giao thông, đô thị, công nghiệp, du lịch; thúc đẩy cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng dịch vụ công và an sinh xã hội.

Chương trình nghệ thuật tại sự kiện (Ảnh: Đàm Thanh).

"Hải Phòng có đầy đủ điều kiện, vị thế và truyền thống để trở thành trung tâm giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ của vùng duyên hải Bắc Bộ và cả nước", Chủ tịch nước nói.

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu ôn lại chặng đường 70 năm kể từ ngày đoàn quân tiến vào tiếp quản thành phố (13/5/1955), chấm dứt hoàn toàn ách thống trị của thực dân Pháp, mở ra thời kỳ mới xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố luôn tự hào về hành trình phát triển của Hải Phòng trong suốt 7 thập kỷ qua. Không chỉ bứt phá về kinh tế, thành phố còn đạt nhiều thành tựu quan trọng về văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao, chính sách xã hội.

Nhiều chính sách an sinh vượt trội đã được ban hành như: miễn học phí toàn bộ các cấp học, hỗ trợ người nghèo và cận nghèo, đào tạo nghề, chăm sóc người có công, khẳng định tính nhân văn và hướng đến phát triển bền vững, bao trùm.

"Hải Phòng quyết tâm hướng tới mục tiêu trở thành đô thị thông minh, phát triển nhanh và bền vững, nơi nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc", ông Châu nói.

Ngay sau lễ kỷ niệm, chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2025 diễn ra với chủ đề "Hải Phòng - 70 năm niềm tin và khát vọng vươn mình".

Gồm ba chương nghệ thuật lớn tái hiện lịch sử và khát vọng phát triển của thành phố, chương trình quy tụ hơn 600 nghệ sĩ biểu diễn trong không gian thực cảnh kết hợp công nghệ hiện đại như 3D Mapping, laser, pháo hoa nghệ thuật...

Các tiết mục như "Khúc tráng ca Hải Phòng", "Bến cảng quê hương tôi", "We are the World" thể hiện niềm tự hào và khát vọng vươn ra biển lớn của thành phố Cảng.

Pháo hoa được bắn lên chào mừng Lễ kỷ niệm 70 năm giải phóng Hải Phòng (Ảnh: Đàm Thanh).

Hải Phòng bước sang giai đoạn phát triển mới với khát vọng đổi mới, sáng tạo và hội nhập quốc tế mạnh mẽ.

Với truyền thống hào hùng, nền tảng vững chắc cùng sự đoàn kết và quyết tâm của toàn hệ thống chính trị, Hải Phòng được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của cả nước trong kỷ nguyên phát triển thịnh vượng.