Xây dựng công an phường kiểu mẫu là chủ trương chiến lược lâu dài

Quang cảnh hội nghị (Ảnh: An Nhiên).

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đại diện lãnh đạo Thành ủy, UBNDTP Hải Phòng và TP Đà Nẵng; lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ, Ban Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Công an quận, Công an phường nơi xây dựng thí điểm điển hình, kiểu mẫu... cùng dự.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Tráng A Tủa, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an đã trình bày báo cáo kết quả một năm triển khai, thực hiện xây dựng thí điểm công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị tại 5 thành phố trực thuộc Trung ương.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị (Ảnh: An Nhiên).

Theo đó, qua một năm triển khai thực hiện xây dựng thí điểm đạt được một số kết quả tích cực, cụ thể: Công an phường từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả toàn diện các mặt công tác, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện được đầu tư trang bị mới hoặc mua sắm bổ sung, thay thế; trụ sở được đầu tư nâng cấp, sửa chữa, xây mới khang trang sạch đẹp…

Tình hình ANTT trên địa bàn 5 phường chuyển biến rõ nét, không để xảy ra các loại tội phạm từ nghiêm trọng trở lên; không có tội phạm hoạt động manh động, hoạt động theo dạng xã hội đen; không có các vụ phạm tội về kinh tế, buôn lậu, gian lận thương mại, cơ sở sản xuất kinh doanh, tàng trữ mua bán hàng giả, hàng cấm với số lượng lớn hoặc tái phạm; trật tự, an toàn giao thông được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, không để xảy ra vụ, việc về cháy, nổ….

Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng phát huy được vai trò của các cấp ủy đảng, chính quyền các ngành, đoàn thể và nhân dân tích cực tham gia. Nhiều mô hình, phong trào, cuộc thi được xây dựng mới có tính sáng tạo nổi bật, góp phần xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị như mô hình "Thùng rác văn minh", "Ngõ phố đèn hoa", "Nhóm hộ tự quản về ANTT", "Nhóm zalo an ninh", "Camera phòng, chống tội phạm"…

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã đóng góp nhiều tham luận, phân tích, làm rõ thêm những nội dung, kết quả đã đạt được trong thời gian thực hiện thí điểm. Đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và đề xuất, kiến nghị những giải pháp để tiếp tục xây dựng, nhân rộng mô hình Công an phường điển hình, kiểu mẫu trên phạm vi toàn quốc.

Sáng cùng ngày, Đoàn công tác Bộ Công an do Thứ trưởng Lê Quốc Hùng dẫn đầu đã tham quan, khảo sát thực tế tại Công an một số phường (Ảnh: CTV).

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, UBND, cấp ủy chính quyền các cấp của 5 thành phố; biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao công tác tham mưu và những kết quả đạt được trong xây dựng thí điểm công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị của công an 5 thành phố thời gian qua.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, báo cáo tổng kết và tham luận tại hội nghị có thể thấy xây dựng công an phường điển hình, kiểu mẫu là chủ trương đúng đắn và đảm bảo sự cấp thiết của thực tiễn trong xây dựng lực lượng công an cơ sở, mang tính chiến lược lâu dài.

Kết quả thực hiện của 5 phường đã cung cấp các bài học kinh nghiệm cả lý luận và thực tiễn sinh động. Trong đó, bài học lớn nhất là phải luôn đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối, toàn diện của Đảng trong thực hiện, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và sự đồng tình, đặc biệt là sự ủng hộ của quần chúng nhân dân cùng tham gia vào công tác đảm bảo ANTT để đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu.

Sáng cùng ngày, Đoàn công tác Bộ Công an do Thứ trưởng Lê Quốc Hùng dẫn đầu đã tham quan, khảo sát thực tế tại Công an các phường: Vĩnh Niệm, Đằng Giang, Thượng Lý, Quán Toan trên địa bàn TP Hải Phòng.