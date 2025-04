Xác minh vụ tố cáo bị đánh vì xin chuyển viện bằng xe cấp cứu bên ngoài

Ngày 6/4, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã yêu cầu Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa báo cáo về nội dung tố cáo có 2 người bị đánh trong khuôn viên bệnh viện này.

Trước đó, bà Đặng Duy Thu Huyền (trú tại thành phố Nha Trang) sử dụng tài khoản Facebook Thu Huyền đăng tải nhiều hình ảnh, video cùng bài viết có nội dung vào ngày 3/4, bản thân bà và con trai bị một "đầu gấu" hành hung ngay trong khuôn viên Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa, nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Trung Thi).

Bà cho rằng, vụ hành hung xuất phát từ việc bà xin Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho bệnh nhân chuyển viện bằng xe cấp cứu bên ngoài.

Theo bà Huyền, cuối tháng 3, xe khách biển số Đà Nẵng gặp tai nạn, lật trên đèo Khánh Lê (tỉnh Khánh Hòa) khiến một số bệnh nhân trú ở thành phố Đà Nẵng được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa điều trị.

Biết bà Huyền có xe cấp cứu hỗ trợ người khó khăn, nên chủ chiếc xe khách bị lật trên đèo Khánh Lê nhờ bà này hỗ trợ đưa các bệnh nhân từ Khánh Hòa về Đà Nẵng để tiện cho việc chăm sóc, điều trị.

Sau đó, bà Huyền đã đưa một xe cấp cứu của gia đình và một xe được điều từ Quảng Ngãi vào khu vực Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa để chở 5 bệnh nhân theo yêu cầu.

"Chúng tôi không làm dịch vụ nên nhà xe có hỗ trợ một ít tiền dầu. Còn đối với xe Quảng Ngãi chi phí hết 8 triệu đồng, trên xe có đầy đủ thiết bị y tế và một điều dưỡng", bà Huyền cho hay.

Theo bà Huyền, sau đó Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa chỉ cho chở 3 bệnh nhân nhẹ, đối với 2 ca nặng bắt buộc phải đi xe bệnh viện, có nhân viên y tế, bác sĩ đi cùng mới làm giấy xuất viện.

Trong lúc chuẩn bị đưa các bệnh nhân lên xe cấp cứu, bà Huyền và con trai bị một đối tượng hành hung ngay trong khuôn viên Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

"Một tài xế lái xe cho bệnh viện đến áp sát, nói chúng tôi đến bệnh viện quậy phá nên hành hung, đuổi đánh", bà Huyền kể.

Vụ việc bà và con trai bị hành hung đã được trình báo với công an, đề nghị làm rõ.

Lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho rằng những thông tin bà Huyền tố cáo trên mạng xã hội là vu khống, không đúng sự thật. Do đó, phía bệnh viện đã có đơn đề nghị Công an tỉnh Khánh Hòa làm rõ.

Lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa thông tin, bà Huyền là chủ xe cấp cứu bên ngoài, chưa rõ về các giấy phép theo quy định.

Mặc khác, bà Huyền không phải bệnh nhân hay người nhà bệnh nhân đang nằm điều trị tại bệnh viện xin chuyển về Bệnh viện Đà Nẵng nhưng vào chèo kéo chuyển viện, gây mất an ninh trật tự trong cơ sở y tế.

Đối với việc đánh nhau giữa nhóm bà Huyền và người khác đã được phía bệnh viện báo công an địa phương xử lý theo quy định.

Lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa đề nghị Công an tỉnh này hỗ trợ điều tra, xử lý hành vi vu khống của chủ tài khoản Facebook Thu Huyền đối với bệnh viện theo quy định của pháp luật, nhằm đảm bảo uy tín bệnh viện trong công tác khám chữa bệnh và đảm bảo an ninh trật tự.

Đại diện Công an phường Lộc Thọ (nơi Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa đặt trụ sở) thông tin, hồ sơ vụ việc vừa nêu đang được công an cơ sở thụ lý, sẽ báo cáo kết quả lên Công an tỉnh Khánh Hòa để cung cấp theo thẩm quyền.