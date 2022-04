Xác minh video người xưng công an hành hung phụ nữ vì chỗ đỗ xe

Tối 12/4, Công an tỉnh Bình Dương đã giao các đơn vị nghiệp vụ xác minh đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, có nội dung cho rằng một cán bộ công an thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội (PC06) xô xát với phụ nữ vì mâu thuẫn khi đỗ ô tô.

Chị H. bị người đàn ông đánh tới tấp (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo trình bày của chị N.T.A.H. (SN 1989, ngụ TP Thuận An), khoảng 16h ngày 11/4, gia đình chị điều khiển ô tô vào đường An Thạnh 14 (phường An Thạnh, TP Thuận An) để về nhà. Khi vào hẻm khoảng 100m, ô tô của nhà chị H. bị một số xe đỗ chắn lối đi nên không thể vào trong.

Lúc này, chị H. đi tìm chủ xe nhờ di chuyển thì bị một số người đang tổ chức tiệc trong hẻm đi ra cự cãi, không đồng ý di chuyển để nhường đường. Một người đàn ông trong nhóm tự xưng mình là công an và thách thức chị H. gọi công an đến.

Sau một lúc cự cãi, hai bên xảy ra xô xát., chị H. bị một số người dùng tay chân tấn công vào đầu, cơ thể. Toàn bộ sự việc được camera hành trình của ô tô ghi lại. Hình ảnh clip còn thể hiện cảnh người đàn ông giữ tay, giật cùi chỏ, khống chế chị H.

Sau khi bị hành hung, chị H. cùng gia đình đến cơ quan công an trình báo trong tình trạng bị thương vùng đầu và cơ thể.

Công an phường An Thạnh đã hướng dẫn chị H. đi giám định thương tích, phối hợp làm rõ sự việc.