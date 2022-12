Xác minh ngẫu nhiên tài sản của 14 lãnh đạo công an

Ngày 30/11, Trung tướng Trần Đức Tuấn, Chánh Thanh tra Bộ - Người đứng đầu Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập Bộ Công an chủ trì Hội nghị công bố quyết định xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong công an nhân dân năm 2022.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Mộc Trà).

Sau khi Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quyết định số 8726/QĐ-BCA-X05 ngày 21/11 phê duyệt Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong công an nhân dân thuộc thẩm quyền của Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập Bộ Công an năm 2022, Thanh tra Bộ Công an - Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập Bộ Công an đã mời đại diện lãnh đạo Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương dự, chứng kiến và tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên.

Sau 14 lần bốc thăm, đã lựa chọn 14 người ở 7 đơn vị thuộc Bộ Công an để tiến hành kiểm tra, xác minh tài sản, thu nhập.

Tại Hội nghị, Tổ xác minh đã thông qua toàn văn quyết định xác minh, phổ biến nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ trưởng, thành viên Tổ xác minh, quyền và nghĩa vụ của người được xác minh tài sản, thu nhập và kế hoạch xác minh trong thời gian tới. Theo đó, Tổ xác minh gồm 7 người, do Thượng tá Bùi Gia Cường, Trưởng phòng Phòng chống tham nhũng, Thanh tra Bộ Công an làm Tổ trưởng.

Trung tướng Trần Đức Tuấn phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Mộc Trà).

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Trần Đức Tuấn đề nghị lãnh đạo các đơn vị được xác minh chỉ đạo các cán bộ đã được bốc thăm ngẫu nhiên tại đơn vị kịp thời báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan cho Tổ xác minh để phục vụ cho việc xác minh tài sản, thu nhập.

Đối với Tổ xác minh, Chánh Thanh tra Bộ đề nghị phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các nhóm công tác, tiến hành các bước xác minh tài sản, thu thập một cách nghiêm túc, khách quan, công tâm và đúng quy định. Qua đó đánh giá việc thực hiện các quy định của Đảng, Chính phủ và Bộ Công an về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong công an nhân dân đối với tập thể và cá nhân trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập và giải trình biến động của tài sản, thu nhập hàng năm…

Theo quyết định, phạm vi xác minh là từ Bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu đến bản kê khai tài sản thu nhập hàng năm (năm 2021). Thời hạn xác minh trong vòng 45 ngày, kể từ ngày công bố quyết định xác minh (không kể ngày nghỉ theo quy định)…