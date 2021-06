Xác định nguồn phát tán sớm nhất clip "nóng" của nữ diễn viên

Dân trí Giám đốc Công an Hà Nội cho biết, bước đầu đã xác định được mạng xã hội phát tán sớm nhất clip "nóng" của hot girl V.T.A.T.

Chiều nay (21/6), Bộ Công an tổ chức họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2021.

Tại cuộc họp báo trên, trả lời câu hỏi của phóng viên Dân trí liên quan đến vụ việc nữ diễn viên V.T.A.T. bị lộ clip "nóng" được cho là có liên quan đến cán bộ, chiến sĩ công an phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội), Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết: Sau khi tiếp nhận đơn của chị V.T.A.T, Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự làm việc với Công an phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội), đồng thời thu giữ điện thoại của những người liên quan để xác minh điều tra.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội trả lời phóng viên Dân trí về vụ việc. (Ảnh: Nguyễn Dương).

"Công an xác định clip này được phát tán sớm nhất trên mạng là ở nhóm kín của mạng Telegram gồm 18.000 thành viên. Bước đầu xác định mối liên hệ giữa mạng Telegram, máy điện thoại của các cán bộ công an phường Trung Hòa cũng như máy điện thoại của chị V.T.A.T. không liên quan đến nhóm kín Telegram này. Nếu chỉ với tài liệu như thế có thể loại trừ việc cán bộ, chiến sĩ công an phường liên quan đến vụ việc này", Trung tướng Nguyễn Hải Trung thông tin.

Giám đốc Công an Hà Nội cho biết thêm, các đơn vị nghiệp vụ của Công an Hà Nội tiếp tục điều, xác minh làm rõ. Tuy nhiên, mạng xã hội máy chủ đặt ở nước ngoài nên công việc xác minh gặp nhiều khó khăn, khi có kết quả vụ việc, công an sẽ cung cấp cụ thể cho các cơ quan báo chí.

Trước đó, chiều 28/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, anh T. cho biết, anh và bạn gái anh là chị V.T.A.T. chính là 2 nhân vật trong clip "nóng" bị phát tán trên mạng xã hội mấy ngày qua. Anh T. trần tình: Tối 25/5, chị A.T. bạn gái anh cùng nhóm bạn khoảng 6 người có tụ tập ăn uống tại một chung cư trên địa bàn phường Trung Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội). Quá trình ăn uống, nhóm của bạn gái anh có nói to, gây ồn ào nên Ban Quản lý tòa nhà đã báo Công an phường Trung Hòa lên kiểm tra.

"Đang mùa Covid-19 mà tụ tập nên Công an phường Trung Hòa đã đưa nhóm bạn gái tôi về trụ sở làm việc. Hôm đó không có tôi ở đó, nhóm của bạn gái tôi toàn người trẻ, công an phường kiểm tra hành chính, thu hết điện thoại và yêu cầu đọc mật khẩu điện thoại", anh T. cho biết.

Cũng theo anh T., lực lượng Công an phường Trung Hòa đã giữ cả nhóm đến 17h hôm sau mới cho về.

Anh T. cũng thừa nhận, mình và bạn gái A.T. có thực hiện quay đoạn video ngắn về chuyện riêng tư của 2 người bằng điện thoại của chị V.T.A.T.

"Điện thoại của bạn gái tôi chưa đi sửa lần nào, tôi và bạn gái đã nhờ luật sư và đang làm đơn gửi các cơ quan chức năng, trong đó có Công an TP Hà Nội để làm rõ ai là người phát tán clip, động cơ mục đích để làm gì", anh T. thông tin thêm.

Anh T. chia sẻ thêm, trưa 27/5, anh được bạn bè gọi thông báo sự việc, lúc đó anh mới biết clip của mình cùng bạn gái bị lộ.

Chiều 28/5, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Công an phường Trung Hòa xác nhận, đêm 27/5, chị V.T.A.T. (SN 1998, tạm trú trên địa bàn phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) đã đến cơ quan công an để trình báo về sự việc chị bị phát tán clip riêng tư nhưng chưa làm đơn. "Chúng tôi đang vận động chị T. đến để làm việc và làm đơn trình báo", vị này nói thêm.

Trả lời PV Dân trí về thông tin cho rằng, đoạn clip nhạy cảm của chị T. bị phát tán sau khi công an phường thu giữ điện thoại của chị kèm mật khẩu điện thoại, vị lãnh đạo Công an phường Trung Hòa cho biết: Việc này đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Như đã đưa tin, ngày 27/5, cộng đồng mạng lan truyền đoạn clip nhạy cảm của một đôi nam nữ. Từ những hình ảnh trong đoạn clip, nhân vật nữ được cư dân mạng "khoanh vùng" là chị V.T.A.T. - một hot girl nổi tiếng từng đăng ký thi Hoa hậu Việt Nam, từng tham gia một vai nhỏ trong bộ phim truyền hình đình đám "Về nhà đi con".

Nguyễn Dương