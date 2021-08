Vũng Tàu lên tiếng vụ 2 tổ kiểm soát tranh cãi, "thách" nhau kiểm tra

Dân trí Thành ủy Vũng Tàu nhận định, quá trình thực hiện nhiệm vụ, 2 tổ công tác phát sinh chồng lấn về chức năng, phạm vi tuần tra kiểm soát địa bàn, không có sự thống nhất gây phản cảm trong dư luận xã hội.

Sáng 30/8, ông Trần Đình Khoa, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu đã chủ trì cuộc họp thông tin về vụ việc một số cán bộ thuộc tổ công tác liên ngành Công an TP Vũng Tàu, phát sinh mâu thuẫn tranh cãi trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát việc đi lại trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội với một số cán bộ thuộc tổ công tác của UBND phường 4 (TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Thành ủy Vũng Tàu giao Ủy ban Kiểm tra Thành ủy giám sát việc kiểm điểm của những người liên quan đến vụ việc này (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo lãnh đạo Thành ủy Vũng Tàu, tổ công tác liên ngành của Công an TP Vũng Tàu do Trung tá Chu Văn Khánh làm tổ trưởng và tổ công tác của UBND phường 4 do bà Trần Thị Bích Vân, Chủ tịch UBND phường 4 làm tổ trưởng, đều làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát việc thực hiện giãn cách xã hội đúng chức năng, nhiệm vụ; theo kế hoạch phân công của Trưởng Công an TP Vũng Tàu và kế hoạch phòng chống dịch bệnh của UBND phường 4.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, giữa 2 tổ công tác đã phát sinh chồng lấn về chức năng và phạm vi tuần tra kiểm soát địa bàn; không có sự thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ chung, mà đỉnh điểm là tổ công tác của UBND phường 4 đã yêu cầu kiểm tra giấy phép đi lại của 2 viên chức (mặc thường phục, công tác tại Trung tâm Quản lý và hỗ trợ du lịch TP Vũng Tàu), được trưng tập tham gia tổ công tác liên ngành của Công an TP Vũng Tàu.

Từ đó phát sinh tranh cãi và thái độ hành xử không đúng mực của một số cán bộ trong 2 tổ công tác.

Thành ủy Vũng Tàu yêu cầu Trung tá Chu Văn Khánh và bà Trần Thị Bích Vân làm bản kiểm điểm, nhận rõ trách nhiệm về thái độ hành xử không đúng mực trong quan hệ công tác, đã gây phản cảm trong dư luận xã hội, làm tổn hại hình ảnh người cán bộ và người chiến sĩ công an nhân dân khi thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh tại địa phương.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại sự việc tổ công tác phòng chống dịch của UBND phường 4 (TP Vũng Tàu) và tổ công tác phòng chống dịch của Công an TP Vũng Tàu đã tranh luận, "thách" nhau lập biên bản xoay quanh các quy định, kiểm tra, kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn. Địa điểm ghi nhận sự việc ở đường Bà Triệu (phường 4).

Nữ lãnh đạo UBND phường 4 gọi cán bộ phường đến lập biên bản một số thành viên trong tổ liên ngành của Công an TP Vũng Tàu (Ảnh: Cắt từ clip).

Trong clip, bà Trần Thị Bích Vân, Chủ tịch UBND phường 4 đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới trong tổ kiểm tra của phường mình kiểm tra giấy tờ hai thành viên đi cùng tổ kiểm tra của Công an TP Vũng Tàu.

Lý do phía phường cho rằng các cán bộ này đi làm việc nhưng mẫu giấy tờ ra đường không đúng quy định trong thời gian Vũng Tàu triển khai giãn cách xã hội.

Một cán bộ phía tổ kiểm tra Công an TP Vũng Tàu cũng nói lại: "Kiểm tra tôi này…".

Đoạn clip sau đó được chia sẻ, thu hút sự quan tâm của dư luận. Hiện Thành ủy Vũng Tàu giao Ủy ban Kiểm tra Thành ủy giám sát việc kiểm điểm của những người liên quan đến vụ việc này.

Trung Kiên