Vụ xe tải tông chết 2 người: Tài xế vừa mua xe, đang trên đường về nhà

Chiều 22/7, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tài xế Đặng Cường (xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi) đã đến Công an huyện Mộ Đức trình diện. Tài xế Cường là người điều khiển xe tải gây ra vụ tai nạn làm 2 phụ nữ tử vong vào chiều 21/7.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: N.L).

Sau khi gây tai nạn, tài xế hoảng loạn đã rời khỏi hiện trường. Từ chiếc điện thoại di động trong cabin xe, công an xác định Đặng Cường là tài xế điều khiển xe gây tai nạn.

Công an đã vận động người nhà liên lạc với Đặng Cường, động viên người này đến cơ quan công an trình diện để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Đến khoảng 19h cùng ngày, tài xế Cường đã đến cơ quan công an trình diện.

Kết quả kiểm tra cho thấy tài xế Cường không vi phạm nồng độ cồn, không dương tính với chất ma túy.

Tài xế Đặng Cường vừa mua chiếc xe tải tại tỉnh Hậu Giang. Ngày 21/7, các thủ tục mua bán xe hoàn tất, tài xế Cường điều khiển xe chạy về Quảng Ngãi. Khi xe chạy gần đến nhà thì bất ngờ mất lái lao lên vỉa hè gây tai nạn.

Chiếc xe tải lao lên vỉa hè với tốc độ cao rồi tông liên tiếp vào nhiều xe máy, hàng hóa và 2 người phụ nữ. Xe chỉ dừng lại khi đâm vào một cửa hàng bên đường.

Hai phụ nữ bị cuốn vào gầm xe tải tử vong tại chỗ (Ảnh: N.L).

Tài xế Cường cho biết, suốt hành trình từ Hậu Giang về Quảng Ngãi, mọi chuyện đều xảy ra suôn sẻ. Tuy nhiên, khi xe lưu thông đến khu vực chợ Đồng Cát (huyện Mộ Đức) lại gặp tai nạn.

Tài xế Cường cho rằng, mọi việc xảy ra quá nhanh, không hiểu vì sao xe lại mất lái gây nên vụ tai nạn thương tâm.

Trước đó, Dân trí đã phản ánh, khoảng 14h30 ngày 21/7, một xe tải lưu thông trên quốc lộ 1 qua địa bàn huyện Mộ Đức đã lao lên vỉa hè tông trúng 2 phụ nữ. Các nạn nhân bị cuốn vào gầm xe tải tử vong tại chỗ.