Vụ Việt Á "thổi giá" kit test: Các tỉnh, thành trên cả nước nói gì?

Dân trí Sau khi Chủ tịch HĐQT Công ty Việt Á bị bắt, hàng loạt tỉnh, thành trên cả nước đã thành lập đoàn, thanh kiểm tra việc mua sắm sinh phẩm, vật tư y tế… phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Có mua kit xét nghiệm của Việt Á theo khung giá của Bộ Y tế?

Trưa 20/12, trao đổi với PV Dân trí, TS Nguyễn Văn Định - Giám Đốc CDC Nghệ An cho biết, đến thời điểm này Nghệ An mua sinh phẩm của Công ty Việt Á với số tiền hơn 28 tỷ đồng gồm các sinh phẩm, tách chiết...

"Chúng tôi mua kit xét nghiệm Covid của Công ty Việt Á với giá 470 nghìn đồng. Có thời điểm sau này xuống còn hơn 367.000 đồng", ông Định cho biết.

Cũng theo ông Định, ngoài mua các sinh phẩm của Công ty Việt Á, Nghệ An còn mua của 3 công ty khác với tổng số tiền hơn 32 tỷ đồng. Như vậy đến thời điểm này Nghệ An mua các sinh phẩm của 4 công ty với số tiền hơn 60 tỷ đồng. Trong thời gian qua Nghệ An có 2 gói chỉ định thầu với số tiền hơn 18,5 tỷ.

Liên quan đến vụ việc Công ty Việt Á, ông Định cho biết thêm, vào ngày 10/12 vừa qua có một đối tượng Công ty Việt Á bị bắt tại Nghệ An (chưa công bố danh tính).

Ngày 20/12, trao đổi với phóng viên Dân trí, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Dương Tấn Hiển cho biết: "Công ty Việt Á có chi nhánh tại địa phương này nên khi làm việc, công an có tới kiểm tra chi nhánh của công ty này ở Cần Thơ. Còn việc kit xét nghiệm Covid-19 thì Sở Y tế Cần Thơ báo cáo, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Cần Thơ không mua kit xét nghiệm Covid-19 của Công ty Việt Á".

Cùng ngày, đại diện lãnh đạo Bệnh viện Đa Khoa Trung ương Cần Thơ (đơn vị trực thuộc Bộ Y tế) cho biết, qua đấu thầu rộng rãi, Công ty Việt Á đã trúng thầu với số lượng 15 bộ kít test xét nghiệm Covid-19, giá thanh toán mỗi bộ là 35.280.000 đồng/96 test (tương đương 367.500 đồng/test).

Đến thời điểm hiện tại, bệnh viện đã sử dụng 5 bộ kít và thanh toán thực tế cho công ty này 176.400.000 đồng.

Ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, cách đây khoảng 2 tuần, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo Sở Y tế thành lập 2 đoàn kiểm tra công tác mua sắm thiết bị, vật tư, sinh phẩm, bộ test… phục vụ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Trong đó, có nội dung kiểm tra các gói thầu liên quan Công ty Việt Á.

Hiện, 2 đoàn công tác vẫn đang thực hiện nhiệm vụ. Sau khi kết thúc sẽ tổng hợp gửi UBND tỉnh để kiểm tra xử lý (nếu có sai phạm) theo quy định pháp luật.

Theo ông Bửu, qua kiểm tra sơ bộ, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp có một số đơn vị mua sinh phẩm, bộ test của Công ty CP công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á). Trong quá trình mua đều căn cứ vào khung giá của Bộ y tế và các chứng thư liên quan…

Tại Kiên Giang, ông Nguyễn Lưu Trung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho biết, vừa qua Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành đã giao thanh tra tỉnh lên kế hoạch, thành lập đoàn tiến hành kiểm tra việc mua sắm thiết bị, vật tư, sinh phẩm… phục vụ công tác phòng, chống dịch, trong đó có kiểm tra những gói thầu liên quan Công ty Việt Á.

Theo ông Trung, hiện nay, Thanh tra tỉnh đang trao đổi Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy để thống nhất kế hoạch, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cũng cho biết, trong đợt cao điểm xét nghiệm diện rộng, truy vết F0, ngành chức năng tỉnh có mua một số sản phẩm của Công ty Việt Á. Còn trình tự, giá cả thế nào thì chờ kết quả thanh tra.

Trao đổi với PV Dân trí sáng nay 20/12, ông Hồ Minh Nên - Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Ngãi - xác nhận, đơn vị đã ký hợp đồng mua 3 lô kit xét nghiệm Covid-19 của công ty Việt Á. Tổng giá trị mua hơn 5,1 tỷ đồng.

Về mức giá, ông Nên thông tin, mỗi đợt mua có mức giá khác nhau. Mức giá cao nhất là 509.000 đồng/bộ, tiếp đó là 470.000 đồng/bộ và giá thấp nhất là 367.000 đồng.

Hàng loạt tỉnh, thành khẳng định không mua

Tại Hà Nội, một lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết đơn vị không mua kit test Covid-19 của Công ty Việt Á. "Chúng tôi không thực hiện mua gói kit test Covid-19 nào của Công ty Việt Á. CDC chủ yếu nhận kit test từ nguồn tài trợ, không nhận trực tiếp sản phẩm từ công ty này" - vị lãnh đạo này nói.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo CDC tỉnh Thái Nguyên cũng khẳng định, trong suốt thời gian vừa qua, đơn vị không mua sản phẩm kit test Covid-19 của Công ty Việt Á để sử dụng trong công tác phòng, chống dịch của địa phương.

Ngày 20/12, Giám đốc Sở Y tế Bến Tre Ngô Văn Tán cho biết, sau khi Bộ Công an bắt Chủ tịch Công ty Việt Á, Bến Tre đã rà soát những đơn vị trực thuộc và theo báo cáo, đến thời điểm hiện tại không có đơn vị nào mua kit xét nghiệm Covid-19 của Công ty Việt Á.

Ông Văn Công Minh- Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Long cũng khẳng định, Sở Y tế tỉnh này không mua kit của Công ty Việt Á.

Tại An Giang, qua báo cáo sơ bộ của các đơn vị, đến nay chưa phát hiện đơn vị nào trên địa bàn An Giang mua vật tư, sinh phẩm hay bộ test của Công ty Việt Á.

Trao đổi với PV Dân trí, một lãnh đạo TP Hải Phòng khẳng định, đợt dịch vừa qua thành phố sử dụng nguồn kit test của Bộ Y tế cung cấp, không mua của Công ty Việt Á.

Một lãnh đạo ngành y tế Quảng Ninh cũng khẳng định tỉnh không sử dụng kit test Covid-19 của Công ty Việt Á, không giao dịch mua bán với công ty này.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Lê Hoàng Nam - Giám đốc CDC Ninh Bình khẳng định, CDC Ninh Bình không mua kit xét nghiệm Covid-19 từ Công ty Việt Á. CDC Ninh Bình được doanh nghiệp trong tỉnh tặng máy xét nghiệm và kit xét nghiệm Covid-19 để phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Cũng theo ông Nam, doanh nghiệp này mua kit xét nghiệm và máy xét nghiệm Covid-19 ở đâu thì CDC không rõ, đơn vị chỉ tiếp nhận sử dụng đúng mục đích là phục vụ cho công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tổ chức đấu tranh chuyên án với đường dây vi phạm pháp luật trong việc sản xuất, kinh doanh kit xét nghiệm Covid-19 xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á và các đơn vị, địa phương có liên quan. Kết quả điều tra và đấu tranh với các đối tượng xác định, Công ty Việt Á, từ tháng 4/2020, được Bộ Y tế cấp phép đăng ký lưu hành cho sản phẩm kit xét nghiệm Covid-19. Đến nay, công ty này đã cung ứng kit xét nghiệm Covid-19 cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật và các cơ sở y tế khác của 62 tỉnh, thành phố trên cả nước với doanh thu khoảng gần 4.000 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định, để thu lợi nhuận bất chính và chi tiền ngoài hợp đồng, các đối tượng đã nâng khống giá thiết bị, chi phí nguyên vật liệu đầu vào đưa vào thuyết minh cơ cấu giá xác định giá bán là 470.000 đồng/kit; thỏa thuận và chi tiền % hợp đồng cho lãnh đạo bệnh viện, CDC nhiều tỉnh, thành phố trong quá trình cung cấp sản phẩm. Ông Phạm Duy Tuyến - Giám đốc CDC Hải Dương (trái) và ông Phan Quốc Việt - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á bị Bộ Công an khởi tố để điều tra về dấu hiệu nâng khống vật tư xét nghiệm Covid-19. (Ảnh Nguyễn Dương).

