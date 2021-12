Long An yêu cầu 4 đơn vị mua kit test của Công ty Việt Á báo cáo khẩn

Dân trí Sở Y tế Long An yêu cầu tất cả các đơn vị mua kit test, sinh phẩm xét nghiệm từ Công ty CP công nghệ Việt Á kiểm tra, báo cáo về quy trình mua bán với Sở trước 15h hôm nay.

Long An yêu cầu các đơn vị báo cáo về việc mua kit test (Ảnh minh họa).

Thông tin với PV Dân trí, ông Huỳnh Minh Phúc - Giám đốc Sở Y tế Long An cho biết, Sở đã có văn bản gửi các đơn vị y tế trên địa bàn kiểm tra, rà soát công tác đầu tư, mua sắm vật tư, sinh phẩm, trang thiết bị phòng, chống dịch năm 2021. Tất cả các báo cáo phải gửi về Sở Y tế chậm nhất vào ngày 22/12.

Sau khi nhận được báo cáo, Sở sẽ tổng hợp và gửi UBND tỉnh, chậm nhất ngày 24/12. Riêng đối với các sinh phẩm xét nghiệm mua từ Công ty CP công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á), các đơn vị đã mua phải báo cáo trước 15h ngày 20/12.

Hiện, tỉnh Long An có 4 đơn vị có tham gia mua kit test của công ty Việt Á gồm: CDC Long An, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Long An, BVĐK Khu vực Hậu Nghĩa và BVĐK Khu vực Cần Giuộc.

Theo ông Huỳnh Minh Phúc, Long An là một trong những địa phương có dịch bệnh Covid-19 khá phức tạp. Thời gian qua, các đơn vị được giao chủ động mua kit test bằng hình thức chỉ định thầu. Các đơn vị xây dựng kế hoạch mua bán dựa vào khung giá của Bộ Y tế, được cơ quan chuyên môn thẩm định trước khi trình UBND tỉnh.

Ông Phạm Duy Tuyến - Giám đốc CDC Hải Dương (trái) và ông Phan Quốc Việt - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á (Ảnh Nguyễn Dương).

Trước đó, ngày 18/12, ông Phạm Duy Tuyến - Giám đốc CDC Hải Dương và ông Phan Quốc Việt - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á bị Bộ Công an khởi tố để điều tra về dấu hiệu nâng khống vật tư xét nghiệm Covid-19.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp 16 địa điểm tại 8 địa phương (Hà Nội, TPHCM, Hải Dương, Thừa Thiên - Huế, Bình Dương, Long An, Cần Thơ, Nghệ An) và triệu tập ghi lời khai trên 30 đối tượng có liên quan.

Kết quả điều tra và đấu tranh với các đối tượng xác định: Công ty Việt Á do Phan Quốc Việt thành lập, giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật. Tháng 4/2020, Công ty Việt Á được Bộ Y tế cấp phép đăng ký lưu hành cho sản phẩm Kit xét nghiệm Covid. Đến nay, Công ty Việt Á đã cung ứng Kit xét nghiệm Covid cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật và các cơ sở y tế khác của 62 tỉnh, thành phố trên cả nước với doanh thu khoảng gần 4.000 tỷ đồng.

