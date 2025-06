Vụ “tố” C.P. Việt Nam: Lấy heo bệnh làm thức ăn cho cá là không đúng

Liên quan đến việc tố cáo Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam (gọi tắt Công ty C.P. Việt Nam) bán heo bệnh ồn ào mạng xã hội, bà Nguyễn Thu Thủy, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho biết đã yêu cầu doanh nghiệp báo cáo, giải trình làm rõ thông tin.

Theo bà Thủy, sự việc được phản ánh xảy ra năm 2022 tại một cơ sở giết mổ tại tỉnh Hậu Giang.

Bà Nguyễn Thu Thủy, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y (Ảnh: Nguyễn Chí).

Theo báo cáo, khi có hai thân thịt bị nghi nhiễm bệnh, cơ sở giết mổ đề nghị xin xử lý nhiệt và chuyển đổi mục đích sử dụng cho cá ăn. Đây là việc đã có hướng dẫn của Cục Chăn nuôi và Thú y.

Tuy nhiên, khi kiểm tra cơ sở giết mổ thì Cục Chăn nuôi và Thú ý nhận được báo cáo là “chưa có biên bản xử lý”.

“Cơ quan chức năng đang đề nghị cơ sở giết mổ này làm rõ và cung cấp đầy đủ hồ sơ của việc xử lý hai thân thịt có hiện tượng mắc bệnh như vậy”, bà Thủy cho hay.

Cục Chăn nuôi và Thú y đã chỉ đạo Chi cục Thú y vùng 7 phối hợp cùng các chi cục chăn nuôi và thú y ở các tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang, Cần Thơ kiểm tra các cơ sở giết mổ, bán hàng của Công ty C.P. Việt Nam tại địa phương.

“Khi kiểm tra thì thấy có hiện tượng các giấy chứng nhận an toàn thực phẩm hết hạn. Do đó, đoàn kiểm tra đã đề nghị những cơ sở hết hạn phải đóng cửa. Trong quá trình kiểm tra không phát hiện bán các sản phẩm không đạt an toàn vệ sinh thực phẩm”, bà Thủy cho hay.

Trả lời về việc xử lý heo có dấu hiệu bị bệnh cho cá ăn có đúng quy định không, bà Thủy cho biết tại thời điểm báo cáo, cơ sở giết mổ cho hay chỉ có triệu chứng ở ngoài da chứ không báo cáo dịch bệnh, nên đã xin xử lý nhiệt và cho cá ăn.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến khẳng định quy trình xử lý này không đúng. Theo ông, xử lý động vật nhiễm bệnh phải bằng cách xử lý vôi, hóa chất và chôn lấp.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến (Ảnh: Nguyễn Chí).

“Nhìn da con heo mẩn đỏ, xuất huyết như vậy thì chỉ có thể do nhiễm virus, vi khuẩn. Tại sao lại có thể xử lý cho cá ăn, phải tiêu hủy”, ông Tiến thẳng thắn.

Như Dân trí thông tin, ngày 2/6, ngành chức năng tỉnh Hậu Giang đã kiểm tra 2 lò giết mổ gia súc D.N. (huyện Phụng Hiệp) và N.Đ. (huyện Châu Thành A). Đây là 2 lò giết mổ gia công cho Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam.

Trong đó, hình ảnh heo có dấu hiệu bị bệnh (thể hiện ngày 26/3/2022) mà người tố cáo Công ty C.P. Việt Nam trà trộn heo bệnh bán ra thị trường đã đăng trên mạng xã hội được cho là chụp tại lò giết mổ D.N..

Tại buổi làm việc, ông Hà Hữu Tâm, quản lý cơ sở giết mổ của chi nhánh công ty C.P. ở Hậu Giang, cho biết hình ảnh nói trên được chụp tại lò mổ D.N. để lưu lại báo cáo bên thú y.

"Khi phát hiện con heo không được sạch như những con heo bình thường, phía lò mổ, công ty, thú y phối hợp xử lý hủy tại lò bằng cách nung nấu và chuyển cho cá ăn", theo ông Tâm.

Ông Tâm cũng cho biết, thời điểm đó cả 3 bên xác định “con heo không thể đảm bảo đưa ra thị trường” nên đã cùng ký văn bản quyết định tiêu hủy.

Hình ảnh heo có dấu hiệu bệnh được chụp tại lò mổ ở Hậu Giang (Ảnh từ Facebook: J.L).

Vài ngày trước, ông L.Q.N. (ngụ huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) phản ánh trên mạng xã hội, mình từng là nhân viên sale về mảng thịt heo bộ phận gia công, làm việc tại Cửa hàng C.P. Fresh Shop Mỹ Xuyên (Sóc Trăng).

"Hàng ngày thường xuyên trà trộn heo bệnh, gà bệnh, có mảnh heo lên mùi hôi thối đưa về Freshop bắt nhân viên bán ra thị trường tại Sóc Trăng; những mảnh heo bệnh đã cắt ra manh mún kiểm tra, để lên mùi hôi thối ruồi bu mà vẫn gửi về cửa hàng Freshop để bán,…”, nội dung ông N. tố cáo Công ty C.P.