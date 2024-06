Vụ tai nạn 3 người chết ở Hà Tĩnh: Ai chịu trách nhiệm bồi thường?

Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ việc Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, xảy ra tại km533+10 quốc lộ 1A, địa phận xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên, khiến 3 người tử vong.

Dưới góc nhìn pháp lý, luật sư Phan Văn Chiều, Giám đốc Công ty Luật TNHH Hà Châu (Đoàn Luật sư Hà Tĩnh) cho biết theo quy định của Điều 7, Điều 11 Thông tư 31/2019/TT-BGTVT quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ, khoảng cách an toàn tối thiểu giữa hai xe tải trong vụ tai nạn này là 70m.

Ô tô tải biển số Hà Nội tông vào đuôi xe tải Hà Tĩnh dẫn tới vụ tai nạn liên hoàn khiến 3 người tử vong (Ảnh cắt từ camera).

Đối chiếu quy định trên và thông qua camera hành trình có thể thấy tài xế Bùi Ngọc Hải, người điều khiển xe biển số Hà Nội 29H-889.xx, vi phạm quy định của khoản 17 Điều 8, khoản 1 Điều 12 Luật giao thông đường bộ năm 2008 và điểm a khoản 7 Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP Nghị định quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Hậu quả, tài xế Bùi Ngọc Hải đã điều khiển xe tông vào đuôi ô tô tải biển số Hà Tĩnh 38C-180.xx khiến phương tiện này văng sang bên kia đường và bị xe đầu kéo mang biển kiểm soát Tiền Giang 63C-076.xx đâm trực diện.

Vụ việc khiến 3 người ngồi trên xe tải biển số Hà Tĩnh tử vong tại chỗ, phương tiện này hư hỏng nặng, xe đầu kéo cũng bị hư hỏng phần đầu.

Xe tải Hà Nội biến dạng, đứt đôi sau vụ tai nạn (Ảnh: Tuấn Trần).

Theo luật sư, trong vụ việc này, xe tải biển Hà Nội gây ra vụ va chạm đầu tiên tông vào đuôi xe, còn xe đầu kéo là phương tiện gây ra vụ tai nạn tiếp theo tông trực diện khiến 3 người tử vong.

Mặc dù vậy, xét ở góc độ lỗi trong khoa học pháp lý, tài xế xe biển Hà Nội có lỗi do vi phạm quy định của Luật an toàn giao thông đường bộ dẫn đến thiệt hại xảy ra.

Vụ va chạm do tài xế xe 29H-889.xx gây ra diễn ra quá nhanh, khoảng cách xe 38C.180.xx bị húc sang làn đường ngược chiều quá gần. Do vậy, trong tình huống này, tài xế điều khiển xe đầu kéo được xác định là không có lỗi do tình huống bất ngờ.

Vì vậy, theo quy định của Điều 20 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017, tài xế điều khiển xe đầu kéo không phải chịu trách nhiệm hình sự. Ngoài ra căn cứ theo Điều 584 Bộ luật Dân sự năm 2015, người này cũng không phải bồi thường thiệt hại.

Tài xế Hải để lại phương tiện và rời khỏi hiện trường (Ảnh: Hà Anh).

Đối với hành vi trên, tài xế Bùi Ngọc Hải có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ với mức phạt từ 7 năm đến 15 năm tù. Người phạm tội có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

Ngoài ra, tài xế Hải còn phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân theo quy định tại Bộ luật Dân sự 2015...

Camera ghi lại vụ tai nạn liên hoàn khiến xe tải đứt đôi (Video: Cơ quan chức năng cung cấp).

Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận. Nếu không thỏa thuận được, mức tối đa cho một người có tính mạng bị xâm phạm không quá 100 lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

Đồng thời, người có trách nhiệm bồi thường phải bồi thường thiệt hại do tài sản bị xâm phạm.